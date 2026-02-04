マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、同クラブの移籍金支出が不十分だとジョークを語った。3日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。

マンチェスター・シティは今冬の移籍市場でガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョとイングランド代表DFマルク・グエイを総額8400万ポンド（約180億円）で獲得し、昨年の1億8000万ポンド（約386億円）に続いて、2年連続で1月の移籍金支出額でトップとなった。

しかし、移籍情報サイト『transfermarkt』によると、売却で過去5年間に5億5000万ポンド（約1180億円）を得ているマンチェスター・シティは、過去5年間の移籍金純支出ランキングでは、マンチェスター・ユナイテッド（6億7500万ポンド）、アーセナル（6億6300万ポンド）、チェルシー（6億5100万ポンド）、トッテナム・ホットスパー（5億7400万ポンド）、ニューカッスル（4億2400万ポンド）、リヴァプール（4億2000万ポンド）に次いで、プレミアリーグでは7位（3億9600万ポンド）になっているという。

このことについて聞かれたグアルディオラ監督は「本当に素晴らしい。以前はチキ（・ベギリスタイン）で、今はウーゴ（・ヴィアナ）だ」と移籍活動におけるフットボールディレクターの仕事ぶりに賛辞を送りつつ、冗談ながらに移籍金純支出ランキングで7位となっていることへの不満を口にした。

「少し悲しく、腹立たしいことでもある。過去5年間の純支出額がプレミアリーグで7位だからだ。1番になりたい。なぜクラブはもっとお金を使わないのか理解できない。そのことには彼らに少し不満だ」

「でも、過去に私たちが優勝できたのは多額の資金を投じたからなのに、今は6チームがプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップで優勝しなければならない。なぜなら、過去5年間でより多くの資金を投じているからだ。これは事実だ。意見ではない」

「トッテナム戦でのプレーが良いとか悪いとか、意見を言うのは構わない。賛成でも反対でも構わない。でも、これは事実だ。過去5年間の純支出で私たちより上位にいる6チームには幸運を祈っているよ」