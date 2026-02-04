マジョルカに所属する日本代表FW浅野拓磨に負傷離脱の可能性が浮上しているようだ。3日、地元紙『Ultima Hora』が伝えている。

現在31歳の浅野は2024年7月にボーフムからマジョルカに加入。今季はここまで公式戦18試合に出場しているものの、先発出場は8試合で1ゴール1アシストを記録するにとどまっている。

そんな浅野は2日に行われたラ・リーガ第22節のセビージャ戦（◯4－1）に先発出場し、55分に途中交代となり、何事もなくピッチを後にしていたが、この交代理由は不快感によるもので、ハムストリングを負傷した可能性が浮上しているようだ。

報道によると、浅野は今後数日中にメディカルチェックを受ける予定で、新たな筋肉系の負傷が確認された場合、数週間の離脱を余儀なくされることになるという。なお、浅野は昨年9月から10月にかけてもハムストリングの負傷で約1カ月の離脱を余儀なくされており、メディカルチェックの結果次第では、負傷箇所も同部位である可能性があることが伝えられている。

今季終了後にはFIFAワールドカップ26を控え、3月にはスコットランド代表とイングランド代表との親善試合もあるなか、日本代表ではMF南野拓実やMF久保建英、DF町田浩樹、DF渡辺剛らが負傷離脱中となっているが、浅野もしばらく戦列を離れることを余儀なくされるかもしれない。

【ハイライト動画】浅野拓磨が先発出場したマジョルカvsセビージャ