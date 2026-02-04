サード・山田哲人が始動！　キャンプで軽快な三塁守備を披露















今季からサード転向が発表されている東京ヤクルトスワローズの山田哲人選手は4日、沖縄県浦添市で行われてる春季キャンプで俊敏な動きを見せている。











この日は三塁守備のノックを中心に、フットワークや送球動作の確認を繰り返した。打球への一歩目の反応は軽快で、体を低く使いながら素早く捕球体勢へ移行。捕球後は間を置かず送球へつなげるなど、ポジション変更に対応するための細かな動作を丁寧に積み重ねていた。



三塁は二塁に比べて打球速度が速く、瞬時の判断力と強い送球が求められるポジションだ。山田選手は送球時のステップや体重移動を何度も確認しながら、安定したスローイングを意識。ノックの合間にはコーチと動作をすり合わせる場面も見られ、新たな守備位置への適応を着実に進めている様子だった。



チームにとって山田選手は長年主力を担ってきた中心選手の一人だ。守備位置の変更はチーム編成の幅を広げる意味合いもあり、経験豊富な内野手が複数ポジションをこなせるかどうかは、内野守備の選択肢を広げる意味でもシーズンを通した戦いに影響を与える可能性がある。



キャンプ序盤から積極的に新たな役割に挑戦する姿勢は、チームにとっても大きなプラス材料といえる。今後は実戦形式の練習や対外試合を通じて守備の完成度をどこまで高められるかにも注目が集まりそうだ。











【動画】サード・山田哲人の新たな一歩！軽快なフットワークがこれだ！

「もういっちょ！」



サード転向の山田哲人

シートノックで奮闘中



🌸ヤクルト春季キャンプ



