「マエケン×石原」バッテリーが復活！？キャンプ2度目のブルペンで順調な…















東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太投手は3日、春期キャンプ2度目のプルペン入りですべての球種を解禁した。



この日は直球を軸にしながら、スライダー、カーブ、チェンジアップなど多彩な変化球を織り交ぜ、実戦を想定した投球を披露。石原彪選手が構えたミットにテンポよく投げ込み、ブルペンには乾いた捕球音がリズムよく響いた。











今回のブルペンで注目されたのは、球種の解禁タイミングだ。春季キャンプ序盤は直球中心にフォームや体の使い方を確認する投手も多いが、前田投手は早い段階から変化球を含めた調整を進めている。これは開幕を見据えた実戦モードへの移行がスムーズに進んでいる証ともいえる。



さらに、投球フォームの安定感も際立ったポイントだ。リリース時のバランスや腕の振りには力みが見られず、球種ごとの腕の振りも統一されていた。打者目線では球種の見極めが難しくなるため、シーズンに向けて大きな武器になる可能性がある。



楽天にとって前田投手は先発ローテーションの柱として期待される存在だ。経験豊富な右腕が安定した投球を見せることは、若手投手陣にとって調整過程を学ぶ手本にもなりそうだ。特にキャンプ序盤から順調な調整を見せている点は、首脳陣にとっても明るい材料となりそうだ。



今後は実戦形式の登板を経て、球威や制球力の最終確認に入る見込み。開幕に向けてコンディションを高めながら、どこまで完成度を引き上げられるかに注目が集まる。ベテラン右腕が見せる投球内容は、今季の楽天投手陣の出来を占う重要な指標となりそうだ。











【動画】前田健太、石原彪との連携はバッチリ？！

DAZNベースボール公式Xより



[sp_ad]













前田健太が早くも2度目のブルペン入り



石原彪と一球一球確認しながら

投球後には自ら整備も



🌸楽天春季キャンプ



DAZNならキャンプ・オープン戦も！

今なら初月無料キャンペーン実施中

4/19(日)まで⏩

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】【関連記事】【了】