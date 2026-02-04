ニューカッスルを率いるエディー・ハウ監督は、ブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスが、カラバオ・カップ準決勝セカンドレグのマンチェスター・シティ戦を欠場すると語った。3日、地元メディア『クロニクル・ライブ』が指揮官のコメントを伝えている。

ニューカッスルは4日、カラバオ・カップ準決勝のセカンドレグでマンチェスター・シティと対戦する。1月13日に本拠地『セント・ジェームズ・パーク』で行われたファーストレグでは0－2でマンチェスター・シティに先勝されており、決勝進出へは、セカンドレグでの巻き返しが必要だ。

そんな中、ハウ監督はチャンピオンズリーグのPSV戦で負傷交代してから欠場が続いている主将のギマランイスについて、「ブルーノ（・ギマランイス）の調子は良いが、この試合には出場できないだろう。週末（ブレントフォード戦）には出場のチャンスがある」と、マンチェスター・シティ戦を欠場する見通しであると語った。

また、オランダ代表DFスヴェン・ボトマンとU－21イングランド代表MFルイス・マイリーの出場については、「スヴェン（・ボトマン）は大丈夫だ。ルイス（・マイリー）もこの試合には出場できるかはわからない」と、マイリーも欠場する可能性があると説明した。

