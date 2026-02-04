毎日のお買い物、もっとスマートに済ませたいと思いませんか？ 埼玉県蕨市に誕生した「ワッツウィズ 塚越六丁目ビッグ・エー店」は、スーパーと100円ショップが融合した、まさに"時短の救世主"。食料品と一緒に日用品もまとめて買えて、会計も共通レジでサッと完了！この革新的な店舗が、あなたの日常をどう変えるのか、その全貌を深掘りします。

蕨市に誕生！「ワッツウィズ」が変えるスーパーの常識

最近の100円ショップの進化は目覚ましく、安さだけでなくデザイン性や機能性に優れたアイテムが私たちの暮らしを豊かにしています。そんな中、全国に店舗を拡大し続けるワッツが、埼玉県蕨市に新たな魅力を放つ店舗をオープンさせました。それが「ワッツウィズ 塚越六丁目ビッグ・エー店」です。

この店舗は、スーパーマーケット「ビッグ・エー塚越六丁目店」の店内に併設されており、従来の買い物スタイルに"賢い新常識"をもたらします。

驚きの利便性！スーパー内100円ショップのメリット

「ワッツウィズ 塚越六丁目ビッグ・エー店」の最大の特長は、スーパーでの買い物ついでに100円ショップの商品も購入できるという点です。うっかり切らしてしまった日用品や、急に必要になった文房具、キッチングッズなども、食料品と一緒にサッと手に入ります。

さらに、会計はスーパーのレジでまとめて済ませられる「共通レジ」対応。あちこちお店をハシゴする手間が省けるのは、忙しい毎日を送る私たちにとって大きなメリットです。朝8時から夜23時まで営業しているため、仕事帰りや早朝のお買い物にも利用できるのは嬉しいポイント。蕨市周辺にお住まいの方にとっては、まさに日常に寄り添う便利な存在となるでしょう。

店舗情報

* 店名: ワッツウィズ 塚越六丁目ビッグ・エー店

* 住所: 埼玉県蕨市塚越6-5-9 ビッグ・エー塚越六丁目店内

* 営業時間: 8:00-23:00

賢くお得に！ワッツで見つける優秀アイテム

ワッツの魅力は、その幅広い品揃えにもあります。台所用品、掃除用品、洗濯用品といった日用品はもちろん、文房具、インテリア雑貨、モバイル関連商品まで、私たちの「欲しい」に応えてくれるアイテムが豊富です。ここでは、特に価格以上の価値を感じさせる商品をご紹介します。

1. 極厚大判でしっかり拭ける！パワフル除菌ウェット

これからの季節、特に気になるのが衛生面です。この「極厚パワフル除菌アルコールウェット」は、大判でしっかりとした厚みがあり、一枚で広範囲を拭き取れるのが嬉しいポイント。食卓の除菌から、外出先での手拭きまで、幅広いシーンで活躍してくれるでしょう。常にストックしておきたい、我が家の必需品になりそうです。

2. 料理や掃除に大活躍！使い切りポリ手袋

料理の下準備や、ちょっとしたお掃除、ガーデニングなど、素手では触りたくない作業の際に重宝するのが使い切り手袋。ワッツの「使い切りポリ手袋」は、100枚入りで税込110円というコスパの良さが魅力です。衛生的で、手間なく使えるのが嬉しいですね。

3. 信頼の旭化成！みずみずしさ長持ちラップ「グランラップ」

ラップは毎日使うものだからこそ、品質にはこだわりたいですよね。あの旭化成の「グランラップ」が税込110円で手に入ることに驚きを隠せません。食品の鮮度を保つ密着性や使いやすさは折り紙つき。この品質でこの価格は、まさに破格のコスパ！見つけたら即買いをおすすめします。

4. 環境にやさしいバガス配合ペーパータオル150枚

環境への配慮が求められる現代において、「バガス配合ペーパータオル」は注目すべきアイテムです。バガスとはサトウキビの搾りかすのことで、これを使用することで紙の原料となる木材の消費を抑えることができます。150枚入りでたっぷり使えるので、キッチンやリビングで大活躍間違いなし。環境にもお財布にも優しい選択ですね。

ワッツが描く未来：成長し続ける企業姿勢

ワッツは、ただ単に新しい店舗をオープンさせているだけではありません。その企業としての成長ぶりも目覚ましいものがあります。

上のグラフを見ると、2014年以降、ワッツグループの店舗数は右肩上がりに増加し、2025年12月末時点では全国1,906店舗を達成していることがわかります。この驚異的な成長の背景には、ワッツが掲げる「いつもに笑顔を、ワッツ」というコーポレートスローガンが深く関わっているように感じます。消費者のニーズを的確に捉え、高品質な商品を手の届きやすい価格で提供し続ける姿勢が、多くの人々に支持されている証拠ではないでしょうか。今後も、ワッツは全国各地に積極的な新規出店を計画しており、私たちの生活圏にさらに便利で楽しいお店が増えていくことが期待できますね。

株式会社ワッツは、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」など、多様な業態で全国展開する企業です。その企業努力が、日々の「お得」と「笑顔」に繋がっているのですね。

もっとワッツを楽しむための情報

今回の新店舗オープンを機に、ワッツの魅力を再発見できた方も多いのではないでしょうか。さらにワッツを活用するための情報をまとめてみました。

最新情報を見逃さない！

ワッツの公式ウェブサイトでは、新商品情報やキャンペーン情報が随時更新されています。ぜひチェックしてみてください。

SNSでも積極的に情報発信しています。

オンラインでもお買い物！

お近くに店舗がない方や、まとめ買いをしたい方には、オンラインショップやまとめ買いサイトが便利です。自宅にいながら、ワッツの商品を購入できます。

まとめ

埼玉県蕨市にオープンした「ワッツウィズ 塚越六丁目ビッグ・エー店」は、スーパーとの融合という新しいスタイルで、私たちの日常に「お得」と「便利」を届けてくれる存在です。品質にこだわった日用品が税込110円で手に入るのは、本当に嬉しいことですよね。

ぜひ一度足を運んで、あなたの暮らしを豊かにする「掘り出し物」を見つけてみませんか？きっと、新しい発見と笑顔が待っているはずです。

