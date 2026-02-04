ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第7回ライブ配信が2月3日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、元報知新聞MLBマリナーズ担当記者の大富真一郎氏が出演。MLBを長年取材してきた両氏が、現場目線のエピソードや分析を交えながらトークを繰り広げた。

番組内では、大富氏が担当記者として取材していた当時のマリナーズの話題に。イチロー氏、佐々木主浩氏など、複数の日本人選手が在籍していた時代を振り返る中で、話題はイチロー氏が2004年に記録した年間262安打について話しが及んだ。

イチロー氏は1991年ドラフト4位でオリックス・ブルーウェーブ（現・オリックス・バファローズ）に入団し、2001年からはマリナーズでプレー。年間262安打、日米通算4367安打という世界記録を樹立し、2019年3月に現役引退を表明した。

大富氏は、イチローが残した記録の価値について「今でも（262安打）に近づく人がいない。200安打に届く人もいるかいないか」と語り、その偉大さを強調した。

さらに、「今の人がやろうと思うと（年間262安打を打とうとすると）、年間200試合くらい必要。よっぽど野球のルールが変わらない限り、レコードブックに残り続ける気がする」と述べ、現実的に見ても更新が極めて困難な数字であるとの見解を示した。

福島氏もこの意見に同調し、「今この時代は、どんどんMLB全体の打率が下がっている。（262安打）は不滅の記録」と指摘。その上で、記録が破られない可能性については「間違いないでしょう」と断言した。

