「対価を払う価値はない」ドジャース、新内野手トレード案に待った！？　…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフ右足首手術を受けたトミー・エドマン外野手が開幕に間に合わない見込みとされている。その影響もあり、新二塁手のトレード案もいくつか浮上しているが、ニコ・ホーナー内野手については現実味に乏しいかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

シカゴ・カブスに所属するホーナーは、メジャーデビューした2019年から昨季までに704試合、打率.282、36本塁打、278打点といった通算成績をマーク。守備面では、過去にゴールドグラブ賞を2回（2023,2025）受賞している。

同メディアは「ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者は、ドジャースがマイク・シロタ外野手と引き換えにホーナーを得るというトレードを提唱した。両チームにとって理屈は通っているし、どこか2024年のトレード（マイケル・ブッシュ内野手↔ザイアー・ホープ外野手、ジャクソン・フェリス投手）の“焼き直し”にも見える」と言及。

続けて、「問題はホーナーがフリーエージェント（FA）になるまで残り1年しかないことだ。確かに彼は優秀な選手だが、レンタル野手に金塊の山みたいな対価を払う価値は基本的にない。そして、その金塊にあたるのがシロタだ。彼は球界屈指のプロスペクトの一人で、2025年は打率.333、出塁率.452、長打率.616といった成績を残した。ホーナー獲得を狙うこと自体は十分理解できるが、シロタを対価にするのは違う」と主張している。

【関連記事】

【了】