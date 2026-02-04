ロッテは4日、2月3日（火）に社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、「石垣市青少年センター」に早坂響投手と坂井遼投手が訪問したと発表した。

当日は、児童・生徒13名を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施し、選手との交流を深めた。「MARINES LINKS」というネーミングには、マリーンズの選手を中心に、ファン、地域住民、行政機関、パートナー企業など、千葉ロッテマリーンズに関わるすべての人々を「LINK（リンク＝つなぐ）」させたいという思いが込められている。

▼ 早坂響投手コメント

「施設の方から『今日は子どもたちのテンションがいつもより何倍も高かった』と聞き、今日の時間を子どもたちが楽しんでくれていたのであれば、とてもうれしく思います。今日出会った子どもたちに、グラウンドで活躍する姿を見せられるよう、これからも一生懸命頑張っていきたいです」

▼ 坂井遼投手コメント

「野球人口が減っていると言われる中で、こうした活動を通じて、少しでも野球に興味を持ち、野球を始めるきっかけになればうれしいです。プレーでも、多くの子どもたちに夢や希望を与えられる、憧れられる投手になれるよう、これからも努力を続けていきたいと思います」