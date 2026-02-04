ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。

  • 『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『秘密のママ園2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

26歳差の夫婦に密着

気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」では、26歳差の夫婦と、全員が年子という5人の子どもを育てる大家族に密着。

26歳年上の夫(53歳)が家事・育児のほとんどを担う「体(実務)」を担当し、27歳の妻が夫の経営するダンススクールの運営や指示出しを行う「脳みそ」を担当しているという。その理由は、過去に仕事と家事の忙しさで心が壊れかけてしまった妻を見て、夫が家事育児全般を引き受けることになったと明かされる。

また、かつてダンススクールの経営危機で500万円の借金を抱えた際、妻がインフルエンサーとして覚醒し、わずか1年で完済・V字回復させたというエピソードが紹介されると、その驚異のバイタリティと令和の新しい夫婦の形に、スタジオMC陣も感嘆の声を上げた。

妻が「初めて出会ったのは小学校3年生の時」と語る出会いから、2人が夫婦になるまで、どんな道を辿ってきたのか。驚きの人生に迫った。

【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。

500万円の借金→26歳年下の妻がインフルエンサーとして覚醒　
整形を経験した女性4名と一般男性が繰り広げる恋愛に密着　新恋愛企画「シリコン：ラブ～整形女の恋物語～」
「プライド高そう」「距離感も…」　モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女たちに抱いた印象
真木よう子、パートナーは16歳年下　スーパーで“お母さんに間違えられた”ときに思うこと「見た目が…」
16歳の長女に妊娠を報告「複雑だったと思う」　次女が生まれると…
大学生の頃に“かなり年上の方”と交際「その女性に…」　現在のモテスタンスの原点となった恋愛
元アイドル女性、高校1年生で体重75kgに　当時の食生活にスタジオ騒然　さらに高校3年生で脂肪肝が発覚
彼氏の元カノが突然来訪「30分ぐらい隠れてた」　その元カノが“残していったモノ”に感情爆発「ベタっとついてて…」
子どもができたら「やっぱ無理かも」と言われた　最上もが、シングルマザーになった経緯を語る
“一夫多妻”を希望していた男性が「俺の子どもを産んでみない?」と初対面の女性に提案　「付き合うだけ」と妻とは約束していたはずが…『愛のハイエナ season5』
マサイ族の家を訪問　初対面でまさかの展開に「現地の人の一人から…」　“規格外”な恋愛経験が明かされる
さとう珠緒「『第3夫人にならない?』って言われた」　相手の男性は…
関連画像をもっと見る