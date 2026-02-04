500万円の借金→26歳年下の妻がインフルエンサーとして覚醒　

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』が1日に配信された。

26歳差の夫婦に密着

気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」では、26歳差の夫婦と、全員が年子という5人の子どもを育てる大家族に密着。

26歳年上の夫(53歳)が家事・育児のほとんどを担う「体(実務)」を担当し、27歳の妻が夫の経営するダンススクールの運営や指示出しを行う「脳みそ」を担当しているという。その理由は、過去に仕事と家事の忙しさで心が壊れかけてしまった妻を見て、夫が家事育児全般を引き受けることになったと明かされる。

また、かつてダンススクールの経営危機で500万円の借金を抱えた際、妻がインフルエンサーとして覚醒し、わずか1年で完済・V字回復させたというエピソードが紹介されると、その驚異のバイタリティと令和の新しい夫婦の形に、スタジオMC陣も感嘆の声を上げた。

妻が「初めて出会ったのは小学校3年生の時」と語る出会いから、2人が夫婦になるまで、どんな道を辿ってきたのか。驚きの人生に迫った。