シカゴ・ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んだ25歳の村上宗隆内野手が、クラブハウスに温水洗浄便座を導入することを同球団にリクエストした。その一報を受け、それこそがフィラデルフィア・フィリーズに日本人選手が来ない理由だと、米メディア『クロッシング・ブロード』が報じている。
過去にはフィリーズに井口資仁氏、田口壮氏が在籍したことはあるが、ここ数十年は日本人選手に縁がない球団となっていた。
フィリーズが日本人選手に興味がないわけではなく、争奪戦では移籍先候補の一つに挙がることはある。
しかし、伝統的に日本人選手は西海岸のチームを好む傾向があり、東海岸のフィリーズにとっては分が悪い。
だが、敬遠される理由は、それだけではないかもしれない。
解決のヒントとなったのが、村上がホワイトソックスに要求した温水洗浄便座の設置だ。
それを踏まえ、同メディアは「もしかして、フィリーズが大物日本人選手を獲れない理由はこれだったのか！？
そもそもクラブハウスのトイレの水準が低いのか？
まさか、シングルのトイレットペーパーを使ってるんじゃないだろうな？
フィリーズに電話して、徹底調査を始めよう」とし、
「フィリーズが日本のスター選手獲得に本気なら、クラブハウスに温水洗浄便座を設置するべきだ」と主張している。
同メディアによると、ヨーロッパや日本、韓国では温水洗浄便座が一般的だという。
特にイタリアでは、建物に設置することが法律で義務づけられているようだ。
一方で米国では導入率が低く、米国の住宅は温水洗浄便座を想定した配管になっていないとのこと。ただし、後付けで対応することは可能。
同メディアは「正直、我々自身も深く考えたことはなかった。
温水洗浄便座の文化がないから、賛成でも反対でもなく、単に無知だっただけだ」と語っている。
結論として「要するに、フィリーズがアジア人選手にとって魅力的な球団になるには、クラブハウスに温水洗浄便座を設置するしかないということだ。
そろそろ状況を変える時期だろう」と伝えている。
