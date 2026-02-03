大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブレイク・スネル投手が今季開幕に間に合わない可能性が浮上している。昨季ワールドシリーズ（WS）の疲労が残っていることが理由とされているが、一部からは不満の声も上がっているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

スネルは加入1年目の昨季、左肩故障の影響でレギュラーシーズンは5勝（11登板）にとどまった。一方、ポストシーズンは3勝（6登板）を挙げチームのWS連覇に貢献したが、同シリーズ後にかなりの疲労を感じたため、オフの調整がスローペースになっているという。

チームも慎重に調整させる方針だというが、同メディアは「昨季の彼の投球回数は100イニング未満だった。その間、彼は約2850万ドルを稼いでいたのだ。過去数年間も故障と闘ってきたクレイトン・カーショー投手でさえ、それ以上の投球回数を記録している。その彼をチームが優遇していることは、一部のファンに不快感を与えている」と言及。

続けて、「まだ準備が整っていない段階で無理強いすれば、将来的にさらなる問題を引き起こし、無駄な出費につながる可能性がある。ただその一方で、シーズン100イニング程度の投球に大金を支払うことに納得するべきではない。確かにチームは10月に先発陣が揃っていれば、それまでが多少グダグダでも勝ち切れるチームだ。だが、それがこの契約コストを正当化できるのか？ という疑問は残る」と指摘している。

