「エースではない」千賀滉大、チーム最大の不確定要素を持つ選手？　米紙…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、チーム最大の不確定要素を持つ選手かもしれない。今季期待されているのはサイ・ヤング賞を受賞することではなく、十分な期間フィールドに立てるかどうかだと、米メディア『エンパイア・スポーツメディア』が報じている。

千賀は2023シーズンに印象的なパフォーマンスを披露し、新人王投票2位、サイ・ヤング賞投票7位に入るほどの活躍を見せた。

だが、2024シーズンは怪我に悩まされ、ほとんどプレーできず。

2025シーズンは前半こそ大活躍したものの、怪我後に失速してマイナー降格を経験している。

まるで一人の体に二人の投手が同居しているような存在だ。

2026年には、どちらの千賀が見られるのか？と言ったところだが、重要なのは一年通して健康を維持することだろう。

それ以外の部分に関して、同メディアは「今年成功するために、千賀が必要なのは球速の復活ではない。

必要なのは、制球の再構築だ。

速球をコントロールしてフォークを生かせなければ、甘い速球を徹底的に叩かれてしまう」と指摘している。

2026シーズンへ向けた期待度に関しては「各種予測システムも、防御率3.02の再現には懐疑的だ。

Steamerは119イニングで防御率3.89、ZiPSはやや楽観的で127.1イニング・防御率3.62と予測している。

いずれも勝ち星は7〜8勝程度で、エースというよりは上位3〜4番手の先発投手という評価」と伝えた。

【関連記事】

【了】