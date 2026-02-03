「派手さはないが」菅野智之、完璧な補強選手に？　米メディアが獲得推奨…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手は、まだ次の所属先が決まっていない。一方でMLB各球団はある程度の補強を完了し、春季トレーニングへ向けて準備を進めている。そのような状況で、ニューヨーク・ヤンキースにとって同選手を獲得する価値はあると、米メディア『ヤードバーカー』が報じている。

ヤンキースはオフシーズンに入り、ライアン・ウェザーズ投手を獲得。

フレディ・ペラルタ投手、マッケンジー・ゴア投手の獲得にも動いたが、いずれも失敗に終わっている。

ゲリット・コール投手、カルロス・ロドン投手が怪我から復帰して万全の状態に戻れば良いが、それには時間がかかるだろう。

投手陣に不安要素が残る中、FA市場の有力な投手は他球団に次々と奪われている。

そこで同メディアは、ヤンキースに菅野の獲得を勧めた。

菅野は昨季、ルーキーシーズンながら30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマーク。

序盤好調、シーズン後半へ向けて失速という調子の波はあったが、それなりの成績を残している。

同メディアは「菅野はヤンキースのローテーションにとって完璧な補強になるかもしれない」とし、

「ヤンキースに本当に必要なのはスターではない。

必要なのは、イニングを投げられることと、安定感だ」と主張。

続けて「ヤンキースにこれ以上のエースは不要だ。

ただローテーションに厚みを持たせたいだけであり、菅野はその役割を安価に果たせる選択肢になり得る。

最悪のケースでも、シーズン序盤に数試合先発し、コールとロドンが問題なく復帰し、他に故障者が出なければ、菅野はロングリリーフ役に回るだけの話だ。

派手さはないが、選択肢を一つ増やし、控え以上の働きを期待してサイコロを振る価値は十分にある補強と言えるだろう」と伝えている。

