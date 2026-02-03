













読売ジャイアンツのドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手が3日、春季キャンプ3日目のブルペンに入った。











竹丸は、2025年ドラフト1位で鷺宮製作所から入団。社会人屈指の左腕として鳴らし、先発投手に不安を抱える巨人がドラフト1位指名を公言。公約通りの指名となった。



179㎝、76キロと細身の身体ながら、腕をコンパクトにしならせて投じる最高球速は150キロを超え、伸びのあるボールを投げられるのが特徴だ。決め球のチェンジアップを筆頭に、変化球を操る投球術にも長けている。



この日のブルペンでは捕手を座らせ、1球1球丁寧に確認するように投球。ワインドアップからの優雅な投球フォームはルーキーながら華があり、チームの至宝・坂本勇人内野手も投球を捕手の後ろ側から見つめていた。



優勝争いに食い込むために、チームはひとりでも計算できる先発投手をローテに加えたいところ。キャンプ、オープン戦と順調に調整を進め、即戦力左腕として1年目からのフル回転を期待したい。

























【動画】竹丸和幸がブルペン投球がこちら！



⚾️DAZNベースボールのXより















注目のドラ1ルーキー



坂本勇人も見つめる中

竹丸和幸がブルペン入り



🌸巨人 春季キャンプ



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】