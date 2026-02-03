大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフを通じてデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手のトレードによる獲得が噂されてきた。一時は沈静化したしたが、ブレイク・スネル投手に怪我の懸念が生じ、スクバル獲得が再熱している。米メディア『ファンサイデッド』のザカリー・ロットマン記者が言及した。

スネルは今オフ、昨季の左肩の怪我と33歳という年齢も考慮し、投球プログラムを意図的に遅らせているという。開幕戦には間に合う予定とされているものの、球団内部では「確実視はされていない」とも伝えられており、不透明感が漂っている。

スネルに加え、大谷翔平選手、タイラー・グラスノー投手、佐々木朗希投手と、先発陣には故障歴を抱える投手が並ぶ。万全を期すなら、もう1人エース級を加える選択肢が浮上しても不思議ではない。

そこで名前が挙がるのが、サイ・ヤング賞を2年連続で受賞したスクバルだ。タイガースは必ずしも放出に前向きではないが、年俸調停を巡る問題を抱える中で、トレードを完全に否定していない点が注目されている。

注目が絶えないスクバルの動向についてロットマン氏は「投手陣に故障歴があるため、ドジャースは先発投手を補強する必要性を感じるかもしれない。その候補として彼ほど適任はいないだろう」と言及した。

