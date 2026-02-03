乃木坂46賀喜遥香「14歳の男の子の人生初CDですよ!?」中学生リスナーからのメッセージに感激！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。1月29日（木）の放送では、1月14日にリリースされた5thアルバム『My respect』を購入した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日リリースされた『My respect』を買いました！ この乃木坂46のアルバムが人生で初めて買ったCDなので、僕にとって忘れられない日になりました！ これからは過去のシングルを少しずつ集めていきたいです」（神奈川県 14歳）

◆初めて買ったCDの思い出

賀喜：うれしい～！ だって、14歳の男の子の人生初CDですよ!? この5thアルバムは、オリジナルアルバムとして約7年ぶりのリリースなので、4thアルバムのときは、まだ7歳ってことですよね（笑）？ 私だって、7歳のときはまだCDを買ったことがなかったですもん。アルバムって、シングルに比べたらお値段もちょっと上がるじゃないですか。だから、すごく想いを込めて買ってくれたんだろうなっていうのが感じられてうれしいです！

初CDなんて思い出に残るもん！ 私も思い出に残ってる！ お父さんとお母さんがCDプレイヤーを持っていたので、それをもらって聴いていたけど、リスナーくんも持っているのかな？ 最近なんてサブスクでいっぱい音楽を聴けるから、どうなんだろう？

でも、私たちがきっかけでCDプレイヤーを買ってくれたとしてもうれしいし、「過去のシングルも少しずつ集めていきたい」って言ってくれているのもうれしい！ 乃木坂46のシングルってジャケ写もかわいいので。全部並べたらめちゃめちゃカラフルでかわいいから、それも楽しんでほしいなって思っています（笑）！ “初めて”を私たちに使っていただいてありがとうございます！ これからもよろしくお願いします！

