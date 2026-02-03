2026年2月の運勢ランキング「数秘術占い」で分かる今月1位の運気は？ あなたの運勢順位は？ 幸運 or 要注意？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする月間占い・2026年2月の「数秘術運勢ランキング」を公開！ 生年月日から算出する「運命数」に基づき、今月の運勢をランキング形式で解説します。東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・夏目みやび（なつめ・みやび）さんが監修。仕事運や恋愛運、金運をアップさせ、より良い1ヵ月を過ごすためのアドバイスを紹介します。生年月日から導かれる「運命数」を使って、今月の運勢をチェックしてみましょう。運勢を知ることで、1ヵ月をより良く過ごすためのヒントが見つかるかもしれません。まずは、あなたの運命数を計算してみましょう。（例）1996年11月6日生まれの場合1＋9＋9＋6＋1＋1＋6＝33→ 3＋3＝6この場合の運命数は「6」です。それでは早速、2026年2月の運勢ランキングをチェックしましょう！「こうだったら良いな」という願いが叶いやすいようです。何か望むものがあれば、言葉にするようにしましょう。家族や恋人との関係性に変化もありそう。あなたの想いが通じて一緒にいると心地よさを感じられるようです。今月は、穏やかな気持ちや癒やしがあなたのもとに訪れます。たくさんの愛を受け入れてみて。そしてあなた自身も愛や喜びを与えるようにしましょう。これまで頑張ってきたことや才能が開花していく時期です。あなたの優しさや愛情深さも周りに伝わり、応援もされやすくなります。ただし、気持ちが強くなりすぎるとちょっとしたミスが増えてしまうかも。良い運気を見方にするためにも、冷静かつ落ち着いて行動するようにしましょう。悩みなどが吹っ切れそう。これまでたくさん考えてきたことに結論も出るようです。たとえ仮の結論だったとしても、今はそれを元に行動してみましょう。やってみて、気付きがあれば修正していくと納得できるようです。強い意思を持って行動していけば、さらに視野も拡がって物事に対する理解も深まることでしょう。この時期は遠慮せず、思いきって行動すると良いでしょう。全力でぶつかっていく方が、気づきや学びもあるようです。できることをたくさん増やしていくと、それが自信にもなっていきます。知識やスキルを磨く時間を持つと良いでしょう。恋愛も相手に対して本音で向き合うと上手くいきそう。情熱的にアピールしてみて。何かが終わり、新たに始まっていくような時期です。終わっていくものに対しては寂しさもありますが、新たに始まることに胸がときめいているのも実感できることでしょう。希望を持っていると、良い話や仕事などが舞い込みやすくなります。やってみたいと思えば挑戦してみると良いでしょう。思いがけないことや驚くようなことが起こりやすい時期ではありますが、思慮深く行動していけば乗り越えられるようです。周りから頼りにされて、情熱的にサポートする状況があるかも。しかし与えすぎてしまうのは禁物です。相手に考えさせる時間なども作ってみて。自分が自由に動ける時間も大切に。自然が多い場所へ行くとリフレッシュできるようです。客観的にみると運が良い時期ではありますが、何か物足りなさを感じるかもしれません。これまでのやり方や考え方を一度ストップし、新しい流れを受け入れていくと良いかも。コツがつかめてくると、また自分らしさを表現できるようになりそうです。恋愛は魔が差しやすいタイミング。恋人がいるならば、身を引き締めましょう。今月は、一か八かの賭けに出てしまうと失敗しやすいようなので気をつけましょう。今まで通りやってきたことを積み重ねていくと良いでしょう。交友関係も慎重に。ノリで言った言葉が相手を傷つけてしまうかも。ポジティブな意見や笑顔を多めにすると上手くいくようです。春になったらやりたいことを考えるなど、少し先の未来を計画すると良いでしょう。思い通りにいかないと焦ってしまいそうですが深呼吸などを行い落ち着いて対応するようにしましょう。今月、歯を食いしばって頑張ったことや我慢したことが、あなたのパワーとなっていきます。実力を養うタイミングなので、短期目標を決めてコツコツ行っていくのも良いでしょう。疲れやストレスが溜まってきたと感じたらしっかり休息もとるようにしましょう。2026年2月の運気は、対外的には風当たりが強く面白くないと感じる出来事もあるかもしれません。ですが、心の底から湧き上がってくるような情熱や希望が生まれ始めるときでもあります。暖かい季節に向けて、今から計画を立てていくようにすると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。