乃木坂46井上和が指南…スーツに合うおすすめのネクタイとは？「ピンクのネクタイを着けている男性は素敵」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月2日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、和先生がおすすめする“ネクタイの色、柄”について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「僕は4月から新社会人になります。出勤時はスーツ着用になるのですが、ほとんどといっていいほどスーツを着たことがありません。そんななか、にゃん先生が雑誌『non-no』で『ネクタイLOOKS!』をやっているのを見ました！ ネクタイ姿も似合うにゃん先生は、どんな柄や色のネクタイが好きですか？ スーツに合いそうなネクタイを教えてください！」（鹿児島県 22歳）

◆井上和お気に入りのネクタイは？

井上：現在発売中の「non-no」2026年3月号にて、ネクタイ特集をさせていただいております！ ネクタイをおしゃれに取り入れたハンサムコーデもありますし、ネクタイ初心者さんでも簡単に取り入れられるようなファッションから、おしゃれ上級者さんも取り入れられるようなコーデなど、幅広くやらせていただいたんですけど……今「non-no」3月号が手元にあるので、見ながらお話しますね。

とはいえ、私も「non-no」のモデルを務めさせていただいていますが、ネクタイをファッションの一部に取り入れるって、私にはまだ早くて取り入れられなかったんですよ（笑）。だけど、この企画を機に、私も最近ネクタイコーデにハマっています！

スーツに似合いそうなネクタイでしょ？ 何だろうね？ じゃあ、私が「non-no」で着けさせていただいたなかから言おうかな。いっぱい着けたんですよ、最初の写真は黒のネクタイですし、チェック柄のネクタイとかドット柄もあるし……あ！ 私、このピンクのネクタイが結構好きだったんですよね！

男性からすると「ピンクは取り入れにくい」って思うかもしれないですけど、私は男性でもピンクを取り入れている人って“おしゃれだな～”って思います。このときは、ピンクと茶色のストライプ柄のネクタイを着けさせていただいたんですけど、それがすごくかわいくて、かっちりしていてすごく素敵だと思います。

私は、ピンクのシャツにピンクのネクタイ、その上から大きめのアウターを着させていただきましたが、社会人だと、ここまで着崩すことってなかなかできないかもしれないけど、もし、自分も社会人としてスーツを着てネクタイを締めなきゃいけない状況に置かれたときに、こういう抜け感というか着崩しをしている人がいたら“キュンってしちゃうかも”っていうくらいのファッションですね。

「明日からネクタイして毎日出勤してください」なんて言われたらびっくりするよね。私はなかなかそういう環境に置かれないから分からないけど……小学生から中学生に上がるときに「今日から毎日制服を着るんだ～！」みたいなワクワク感に似ているのかな？

ピンクはおすすめですよ！ ピンクのネクタイを着けている男性、私は素敵だと思います。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info