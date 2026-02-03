新しい学校のリーダーズが受験生の支えに… MIZYU「私たち、そっと寄り添えるらしいよ」

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。1月27日（火）の放送では、生徒から届いた書き込みを紹介していきました。

――新しい学校のリーダーズの音楽が受験生に寄り添う

SUZUKA：今夜はこちらの授業をお届けしましょう！

RIN：AG Reading！

RIN：生徒から届いた書き込みを紹介していきます。

＜生徒からのメッセージ 埼玉県 10歳 女の子 りぃ☆＞

今日は念願の「迷宮のしおり」の舞台挨拶に行ってきました。なんと1番前の席でした。赤い着物を着ている可愛いSUZUKA先生が出てきて飛び跳ねました。ニコっと笑ってくれて、その笑顔が美しすぎてにやにやしてしまいました。

映画を見て、知らない人から悪口を言われたり、許可なく投稿したりすることで、友達と距離が離れてしまうことがあることを知ったので気を付けようと思いました。映画の中で「Sailor, Sail On」が流れたときはすごく嬉しくて感動しました。エンドロールでは、リーダーズ先生の全員の声を聞くことができて嬉しすぎて叫びたくなりました。

RIN：とのことでございます。

SUZUKA：来てくれてありがとう！ りぃ☆ちゃんは、どこにおるかすぐに分かった！「青春イノシシ」のときに、サプライズでお家にお邪魔したというか。で、お家でもパフォーマンスをしているから、見た瞬間に「あ！ りぃ☆ちゃんや！」と思ったし、家族もみんなおって「あ！」ってなって。最前列で見てくれて嬉しいなと思った。1月5日に来てくれたってことやんね？

RIN：ね、そういうことだね！ 舞台挨拶のときだから。

MIZYU：お着物を着ているときだって。

SUZUKA：そういうことか。振袖っていうのがドレスコードであったんで、じゃあどんな風にやろうかっていうので、リーダーズの衣装を作ってくれているmasato(fantastic!)と一緒にミーティングをして。帯の部分とか腕章柄になっていて、年始1発目のちゃんとしたお仕事みたいなのは舞台挨拶で始まりました。

KANON：感想が素敵！ちゃんと学んでくれている。

MIZYU：10歳って何年生？

RIN：4年生か、5年生？

MIZYU：4、5年生もスマホを使う年だよね、今の子たちはね。

SUZUKA：小学生の子たちとかに、この映画を見てもらって。やっぱSNSとかインターネットの友達やったり、自分の付き合い方っていうのをちょっと知っといてほしいなという風に思える映画やったから、りぃ☆ちゃんみたいに見てくれているのすごく嬉しいです。もう1回見たかったら、また見ていいんだよ？メッセージありがとう。

＜生徒からのメッセージ 茨城県 18歳 女の子 ゆま＞

私は、今年大学受験をして第1志望に合格することができました。受験期間中は不安で気持ちがいっぱいになってしまう日も多く、そんなときそっと寄り添ってくれたのが、新しい学校のリーダーズの皆さんの音楽でした。受験の時期はライブやフェスもたくさんあって、本当は会いに行きたい気持ちを我慢しながら、いつか直接会いに行ける日を目標にしようと思い頑張ってきました。

大学生になったら、今度はたくさんライブやフェスで会いに行きたいです。合格という形で1つの区切りを迎えた今、どうしても直接ありがとうを伝えたく、メッセージを送りました。リーダーズの皆さん、大好きです。

SUZUKA：ありがとう！

MIZYU：合格おめでとう！

全員：おめでとう！

MIZYU：お疲れ様！受験のときに好きなアーティストのライブとかフェスがSNSとかで更新されていたら、絶対行きたくなっちゃう。

KANON：行きたいよね。

MIZYU：目標にしてくれて、音楽に寄り添ってくれていたんだ。私たち、そっと寄り添えるらしいよ？

SUZUKA：確かに、ちょっと鼓舞するような「まだまだ頑張れ」って言える歌詞が多いのかもしれないね。

KANON：もう合格できたから、ライブで待ってます！

SUZUKA：ご褒美ですよ！

――新曲「Sailor, Sail On」MV撮影裏話

＜生徒からのメッセージ 東京都 15歳 女の子 ゆかぴ＞

リーダーズ先生、こんばんは。「Sailor, Sail On」のミュージックビデオを見ました。砂浜で踊るリーダーズ先生、めっちゃかっこよかったです。あと、ムササビみたいなセーラー服も似合っていましたよ。撮影のときのお話などがあれば聞かせてください。

SUZUKA：わしら的には、ムササビよりもトビウオやんな？

KANON：トビウオだよね！海のね。

MIZYU：帆船の帆を例えたセーラー服です。ムササビでも良いですよ。飛べたら良いよね。トビウオにもなれたら良いよね。

KANON：砂浜で踊ったね。

MIZYU：そう、この日はとっても寒かったんです。

KANON：寒かった。朝早かったし。

SUZUKA：かなり早かったね。朝やったっけ？ あれ。

MIZYU：夜に都内を出発して、ちょっと都心から遠かったから撮り始めたのは7時ぐらいだったのかな？ もうちょっと早かった？

RIN：６時くらい？

MIZYU：でもね、日の出と共に取り始めて、日の入りとともに終わるっていう、ガンダスケジュールでした。

KANON：ガンダスケジュール。「Behind The Scenes」がYouTubeに載っているので、撮影の裏側が気になる方は見てみてください。

MIZYU：見てみてください。ミュージックビデオもね、是非まだ見たことない人、見てみてください。みなさん、メッセージありがとうございました！

