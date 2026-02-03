個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』の番組に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. いくら貯金があれば、投資を始めても大丈夫でしょうか？

「株に興味はありますが、社会人生活が始まったばかりということもあり、最低限の貯金もしなくてはと思っています。どのくらい貯金があれば、投資デビューしても大丈夫ですか？」（20代／男性）

◆A. 「たくさん貯めてからでなくてもいいと思いますよ」（桐谷さん）

私が株を始めた頃は、1銘柄を買うのに最低でも数十万円かかり、1000株単位での取引が一般的でした。しかし、今は100株単位での取引が可能となり、ネット証券を利用すれば手数料無料で購入できる銘柄もあります。

ですので「いくら貯金したら株を始めていいか」ではなく、まず1つ株を買ってみるのがいいと思います。もちろん、最低限の生活費を確保したうえでにはなりますが、探せば5万円前後からでも優待株を買うことができますので。

余剰資金が5万円くらいあれば、投資を始めてみてはと思います。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

