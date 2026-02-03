乃木坂46井上和「本当にやっていて良かった！」リスナーの“乃木坂46を知ったきっかけ”に感激！

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。今回で「乃木坂LOCKS!」100回目となる2月2日（月）の放送では、和先生も出演するイベント「SCHOOL OF LOCK! 20th Anniversary MY GENERATION 2026」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日『マイジェネ』のプレリザーブの当落発表がありました。当時の自分は大学の課題に必死だったので、当落発表の通知を見たのは通知が届いた次の日の朝でした。寝起きで確認したら『当選』の2文字が！ その瞬間に『やばっ！ 当たった～!!』って大声で叫んだら、親が『なに!?』と目を見開きながら自分のところに来て、そのスマホの画面を見せたら『おめでとう！』って言ってくれました。今からめちゃめちゃ楽しみです！ 私は『乃木坂LOCKS!』をきっかけに乃木坂46を知りました。最推しは、もちろんにゃん先生です（母親も）」（埼玉県 20歳）

◆イベント出演に「すごく楽しみ！」

井上：3月28日（土）に開催される「SCHOOL OF LOCK! 20th Anniversary MY GENERATION 2026」に、賀喜遥香先生と一緒に私も出演させていただきます！ トークパートで出演させていただくんですけど、私もすごく楽しみです！ 生徒の皆さんの門出、そして、こもり校長（GENERATIONS from EXILE TRIBE小森隼）の最後のイベントになるので、みんなで一緒に大切な時間を過ごせたらなと思っております。

『やばっ！ 当たった!!』って、すごく感情が乗ったメッセージで、どれだけうれしかったのかがすごく伝わる（笑）。しかも、この「乃木坂LOCKS!」をきっかけに乃木坂46を知ってくれたということで、それもうれしいですよ～！ 今回が100回目の放送ですから、100回もやらせていただいているなかで、「この番組が入口になって好きになった」っていうメッセージをいただくと、本当にやっていて良かったなって思います！ そして、にゃん先生推しということで、私のことも好きでいてくれているみたいで……うれしい♡ ありがとうございます！

