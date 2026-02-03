Mrs. GREEN APPLE、Mr.Children、幾田りら、乃木坂46、HANA…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（1月31日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。1月31日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（1月31日（土）付）を発表しました。先週7位から3ランクダウン↓ テレビアニメ「ハイスクール！奇面組」（フジテレビ系）のエンディング・テーマが、3週連続でランクイン。離婚伝説は、自身初となる日本武道館での単独公演「離婚伝説2026 ONEMAN LIVE」を9月10日（木）、11日（金）に開催。チケットは両日ともにソールドアウトしました。初登場！ 1月28日にCDリリースされた新曲で、テレビアニメ「メダリスト」第2期オープニング主題歌として書き下ろされました。HANAにとって初のアニメタイアップ曲となります。初登場！ テレビアニメ【推しの子】第3期オープニング主題歌として書き下ろされた楽曲で、1月14日に配信リリースされました。先週4位から3ランクダウン↓ 1月14日リリースされた47枚目のシングルが2週連続でランクイン。aikoは現在、全国ツアー「Love Like Pop vol.25」を開催中。次回は2月8日（日）に茨城県・水戸市民会館グロービスホールでおこなわれます。初登場！ 1月14日にリリースされた約7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』のタイトル曲がランクイン。2月22日（日）、23日（月・祝）には、このアルバムを記念したライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」の開催が決定しています。この日の放送では、ゲストパートにレトロリロンの涼音さん（Vo.＆AG.）とmiriさん（Key.）が登場。同曲も収録されている1月28日にリリースされたファーストフルアルバム『コレクションアローン』について伺いました。初登場！ 1月19日に配信リリースされた楽曲で、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」シリーズの新主題歌です。初登場！ ドラマ「リブート」（TBS系）主題歌がランクイン。同曲を含むニューアルバム『産声』が3月25日（水）にリリースされます。先週と変わらず第2位。テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマが3週連続でランクイン。YouTubeに公開されたミュージックビデオは、現在2,200万回再生を突破しています。そして、今週の第1位は……？先週に続き2週連続で第1位！ 同曲のミュージックビデオは「輪廻転生」をテーマに制作され、現在2,900万回再生を突破しています。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ