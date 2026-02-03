大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの先発陣は大谷翔平選手や山本由伸投手をはじめ、例年にも増して異常な層の厚みを見せている。その結果、復帰が期待されている右腕でさえ、開幕ローテーション入りが保証されない状況だ。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

ドジャースのリバー・ライアン投手とギャビン・ストーン投手は、ともに故障からの復帰が見込まれているものの、開幕時点で先発ローテーションに入る可能性は低いという。

ストーンは2024年のシーズンでチーム最多イニングを投げ、ライアンは完全に健康であれば球界最高のプロスペクトになり得る存在だ。しかし、現状や大谷、山本、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手、佐々木朗希投手、エメ・シーハン投手がローテーションを組むと見られている。

もしストーンやライアンがその中に割って入るとすれば、佐々木かシーハンが対象となるだろう。しかし、その可能性は高くない。

注目の集まるドジャースの投手起用についてコロマ氏は「ローテーションはほぼ確定しているものの、ブルペンはまったくの白紙状態だ」とし、続けて「この2人の投手のうち1人、あるいは両方をブルペンに加えることで、ドジャースはトップに躍進するかもしれない」と言及した。

