仕事で成果が出たときや、一週間頑張った週末。「自分へのご褒美」として、ちょっとよいランチを食べたり、欲しかった小物を買ったりするのは、日常によくある光景かもしれません。営業職時代、私自身も以前はそんなタイプだったので、1億円を貯めたある方にその話をしたことがありました。

そのとき、その方から返ってきたのは、ご褒美に対するイメージをくつがえす反応でした。

今回は、そのエピソードから見えてくる「お金持ちが持っている価値観」をお届けします。

◆「自分を褒める」という不思議な感覚

1億円貯めた方は、私が「ご褒美に○○を食べてきたんです」と話したとき、不思議な表情をされました。そして「ご褒美って、与えられるものだから、できれば誰かからもらいたいな。それを自分で自分にするっていうのは、なんだか新鮮だなあ」と。

嫌みではなく、純粋に「自分で自分を褒める」という習慣がなかったようでした。続けて、「頑張ったからって、必ずしも報われるわけではないし、いちいちご褒美だと言ってお金を使っていたら、お金がなくなっちゃうよ」と、冗談めかして笑っていました。

◆「期待」をしないから、お財布も心も痛まない

自分へのご褒美を行う理由には「これだけ頑張ったんだから、見返り（ご褒美）があって当然」という考えがモトとなっていることがあります。しかし、その方の考え方はもっとドライで、かつ気楽なものでした。

「物事は、うまくいけば『御の字』。でも、そうならないことのほうが多いかもしれない。だから、いちいち一喜一憂せずに、淡々としていたい」と。

日々の行いは、ご褒美をもらうための「特別なこと」ではなく、自分の生活をよりよくするための「当たり前」。結果が出ても出なくても、自分のペースを乱さずにいられるほうがよいのだそうです。

◆「たまにうまくいくから、続けようかな」の軽やかさ

「とはいえ、たまにうまくいくこともあるし。そういうのがうれしくて『明日も続けよう！』って思う。そのくらいの感覚でいると、長く続けられる」とのこと。

この言葉を聞いたとき、私は「なるほど」と思いました。資産形成も仕事も、大きな成功を狙って肩に力を入れるより、できることを楽しみながら細く長く続けるほうが、結局は遠くまで行けるのかもと。自分へのご褒美という強い刺激がなくても、日々の小さな前進を「うれしいこと」と捉えるだけで、心が満たされる。1億円という資産を築く人の「継続力」の秘密を、垣間見た気がしました。

◆ご褒美がなくても、毎日は回っていく

今回ご紹介したお話は、「ぜいたくを控えよう」という堅苦しい話ではありません。「自分にご褒美をあげなきゃ」と、頑張った自分に対して対価を支払うのをやめてみると、意外と毎日はもっとラクに、淡々と回っていくというお話です。

「今日も1日、やるべきことをやれたな」と、静かに自分を認めるだけ。特別なご褒美がなくても、自分の立てた計画が進んでいること自体を喜びにする。そんな軽やかなスタンスでいることが、お金も心も健やかに保つコツなのかもしれません。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）