新しい学校のリーダーズ「THE FIRST TAKE」新シリーズ「HIGHLIGHT」の裏側でハプニング？ KANONが明かす、SUZUKAとのやり取りの真相

――仕事始めでライブを開催！
RIN：「THE FIRST TAKE」の新シリーズ「HIGHLIGHT」という企画に、私たち新しい学校のリーダーズからKANONちゃんが出演しております！
KANON：出演させていただきました！
RIN：で、この「HIGHLIGHT」っていう企画は、「THE FIRST TAKE」の新シリーズで、歌い手以外の方のジャンルにもフォーカスを当てて、その人にしかない輝きにスポットライトを当てていく企画で、「THE FIRST TAKE」と似ている部分としては、何もない空間でパフォーマンスをするっていう。
KANON：ほんとに180センチ四方のすごく小さなところで振りを踊るっていうのが、これ用に振り付けを作ったので、まず狭いっていう。
MIZYU：狭いよね。
KANON：その中で、どう全身を使うかっていうのにまず葛藤しましたね。
SUZUKA：撮影現場には、私もお邪魔させていただきました。
KANON：そう！ SUZUKAの声入っているかな？
SUZUKA：おぎゃあ！ おぎゃあ！
KANON：踊るときに「THE FIRST TAKE」もそうだけど、全員がいなくなってさ、1人だけの空間になるわけじゃん。でもそこにSUZUKAはいるの。SUZUKAは許されたのよね！
SUZUKA：馬の被り物をキャッチするのと、それを投げるって役目で。あと声の出演。声優をやらせていただきました。
KANON：「迷宮のしおり」に続いて、2度目。裏話だけど、馬の被り物を最初に投げるときに「ここに投げようね」って決まっていたんですね。ここだったらSUZUKAが取りやすいってところがあったのに、本番で私がちょっと違う場所に投げてしまって。
SUZUKAの手がカットによっては映ってしまったんだけど、良い感じに使われている映像で、私の顔が抜かれている部分で「違うところに投げてしまった！」って思っている顔が！
SUZUKA：半笑いというか。
KANON：「ごめん」ってなった顔。
MIZYU：なんで馬なんですか？
KANON：あの、年女です、私。Arigatoございます。
MIZYU：これはずっとYouTubeに残りますから、いっぱい見てほしいですし、この動画を通じてリーダーズに出会った方もいるかもしれない。Arigato！
全員：Arigato！
