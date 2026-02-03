新しい学校のリーダーズ「THE FIRST TAKE」新シリーズ「HIGHLIGHT」の裏側でハプニング？ KANONが明かす、SUZUKAとのやり取りの真相

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。1月26日（月）の放送では、メンバー全員が勢ぞろい。ここでは、KANONが出演した「THE FIRST TAKE」の新シリーズ「HIGHLIGHT」撮影の裏側を披露しました。

――仕事始めでライブを開催！

RIN：「THE FIRST TAKE」の新シリーズ「HIGHLIGHT」という企画に、私たち新しい学校のリーダーズからKANONちゃんが出演しております！

KANON：出演させていただきました！

RIN：で、この「HIGHLIGHT」っていう企画は、「THE FIRST TAKE」の新シリーズで、歌い手以外の方のジャンルにもフォーカスを当てて、その人にしかない輝きにスポットライトを当てていく企画で、「THE FIRST TAKE」と似ている部分としては、何もない空間でパフォーマンスをするっていう。

KANON：ほんとに180センチ四方のすごく小さなところで振りを踊るっていうのが、これ用に振り付けを作ったので、まず狭いっていう。

MIZYU：狭いよね。

KANON：その中で、どう全身を使うかっていうのにまず葛藤しましたね。

SUZUKA：撮影現場には、私もお邪魔させていただきました。

KANON：そう！ SUZUKAの声入っているかな？

SUZUKA：おぎゃあ！ おぎゃあ！

KANON：踊るときに「THE FIRST TAKE」もそうだけど、全員がいなくなってさ、1人だけの空間になるわけじゃん。でもそこにSUZUKAはいるの。SUZUKAは許されたのよね！

SUZUKA：馬の被り物をキャッチするのと、それを投げるって役目で。あと声の出演。声優をやらせていただきました。

KANON：「迷宮のしおり」に続いて、2度目。裏話だけど、馬の被り物を最初に投げるときに「ここに投げようね」って決まっていたんですね。ここだったらSUZUKAが取りやすいってところがあったのに、本番で私がちょっと違う場所に投げてしまって。

SUZUKAの手がカットによっては映ってしまったんだけど、良い感じに使われている映像で、私の顔が抜かれている部分で「違うところに投げてしまった！」って思っている顔が！

SUZUKA：半笑いというか。

KANON：「ごめん」ってなった顔。

MIZYU：なんで馬なんですか？

KANON：あの、年女です、私。Arigatoございます。

MIZYU：これはずっとYouTubeに残りますから、いっぱい見てほしいですし、この動画を通じてリーダーズに出会った方もいるかもしれない。Arigato！

全員：Arigato！

