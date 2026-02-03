今日の運勢は？ ★2026年2月4日（水）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月4日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月4日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？今日は、好きなものに没頭できそう。何かに夢中になっているときは、不安な思いも消え去るようです。日ごろ酷使している部分をマッサージして身体をほぐせば、さらにスッキリできることでしょう。あなたの頑張っていることや長所が周りに伝わりやすいようです。もし意思疎通が上手くいかないような相手がいるならば、今日はお互いのことを理解して分かり合えそうです。とてもにぎやかな一日になりそう。色々な人と話していると、自分自身がアップデートされていくような気持ちになるかも。あなたからのアドバイスが欲しい人もいるようなので、丁寧に対応しましょう。パートナーや恋人の話を聞くと、自分自身も学べることがあるようです。切磋琢磨できる関係性に改めて感謝の気持ちが生まれるかも。SNSなども使い方を見直してみると◎。対人運もアップすることでしょう。今日は、外に出かけるとラッキーなことが起こりそう。買い物で得をしたり好きな人に偶然会えたり。心もぽかぽかしてくるので、仕事や勉強などもテキパキと行えることでしょう。物事を深く探求できるようです。気になることがあるならば、図書館なども利用して調べてみると良いでしょう。色々な人の話を聞くのもおすすめ。先輩などにも自分から声をかけてみましょう。過去に関する気持ちを一度リセットしてみましょう。そして、今ある環境を全力で楽しむと新たな可能性が見えてくるようです。難しいと思っていたことも、やり方を変えてみると面白くなりそう。自由を求める気持ちが強くなるようですが、同時に家族や恋人と過ごす時間の大切さも実感することでしょう。家事をしたり育児をしたりすると、何だか心が穏やかになってくるようです。一人でゆっくり過ごしているとアイデアが生まれてくるようです。想像していると楽しくて、夢のなかにいるようなフワフワした気持ちになるかも。恋愛小説やドラマを見ていると恋するモチベーションも上がることでしょう。今日は、面倒に感じる物事を片付けてみて。自分が活動しやすくなるためだと思って、やり遂げてしまいましょう。自由な時間も必要なので、メリハリのあるスケジュールを意識してみて。自分のことよりも、周りの人のために動く場合が増えそうです。感謝されると頑張りすぎてしまうようなので、休憩はしっかりとるようにしましょう。部屋の換気もこまめに行えばさらに頭もスッキリ。物事が想像とは違う方向になったとしても慌てないこと。上手く切り抜ける方法はあるようです。感情がグルグル回って落ち着かないときは、好きな香りを楽しんだりおやつを食べたりしてみましょう。季節を意識して過ごすと、心も身体も整ってくるようです。寒さ対策もしっかり行うと良いでしょう。身体の内側から温めるようにしてみてください。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/