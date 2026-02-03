大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手は、今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にプエルトリコ代表として出場することが明らかになった。これによって、ドジャースにはWBCでの負傷という懸念が浮上した。米メディア『クラッチ・ポインツ』のダン・ファピアーノ記者が言及した。

この決断が注目を集める理由は、ディアスの過去にある。2023年のWBCでドミニカ共和国に勝利した直後、歓喜の輪の中で膝蓋腱断裂という大怪我を負い、シーズン全休を余儀なくされた。あの衝撃的な負傷は、今もファンの記憶に鮮明に残っている。

それでもディアスは「リスクは理解している」としながらも、代表として戦う価値は何よりも大きいと判断した。プエルトリコ代表への思いは、怪我の恐怖を上回ったという。

ドジャースにとっては慎重にならざるを得ない状況でもある。球団はディアスに総額6900万ドル（約107.3億円）の契約を提示したばかりであり、ディアス以外にも大谷翔平選手や山本由伸投手など、WBCでのコンディション管理には細心の注意を払う構えだ。

懸念が拭いきれないディアスのWBC出場について、ファピアーノ氏は「彼は再び祖国代表として戦う決意を固めた。三振を奪った後の派手なパフォーマンスは控えめにすると約束している」と言及した。

