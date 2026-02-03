乃木坂46井上和 2月は「21歳の誕生日」「4日連続ライブ」「『乃木坂LOCKS!』100回」とおめでたいことづくし！「うれしいね～！」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月2日（月）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「2月は和先生のお誕生日と有明アリーナでのライブがありますね！ ライブはもちろん申し込ませていただきました!! ライブの準備などもあって大変だと思いますが、お体に気をつけてお過ごしください。大好きです！」（福島県 16歳）

◆2月はおめでたいことづくし！

井上：ありがとう！ 私も大好きよ♡ 今月は4日続けてライブがございます。2月20日（金）と21日（土）に、乃木坂46のカップリング曲を中心に編成したライブ「Coupling Collection 2022-2025」がありまして、その翌日の22日（日）と23日（月・祝）の2日間には、アルバムリリース記念ライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」を、いずれも東京都の有明アリーナで開催させていただきます！ うれしいね～！

そして、2月は和先生のお誕生日！ イエーイ♪ やったー！ 2月17日に21歳になります。まぁまぁ、さすがにまだ早いですよ。まだ早いんですけど……今日はケーキとかあるのかな～？ どうなんだろうな～？ 分からないですけど（笑）。

さらに、私が担当する「乃木坂LOCKS!」が今日で100回目を迎えました！ うれしい!! 100回目っておめでたいですねー！ それでは、100回目の「乃木坂LOCKS!」。今月も元気に授業していきましょう！

――この後も、番組では和先生が生徒から届いたメッセージを紹介したり、質問にも答えていきました。

