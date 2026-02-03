大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今年1月中旬、フレディ・フリーマン内野手がWBCカナダ代表入りを辞退したことが報じられた。個人的な理由によるものとされているが、これについて本人が含みを持たせながら言及したという。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「土曜日のファンフェスタで、フリーマンは個人的な事情によりWBCに出場できないと明かした。彼には以前、怪我か疲労の問題を抱えているのではないかとの憶測が飛び交っていた」と言及。

続けて、「体調は最高だ。カナダも知っている。個人的な理由だ。君たちはおそらく1、2か月後にはその話を聞くことになるだろう。でも、彼らはとても理解を示してくれた。プエルトリコに行って、家族から遠く離れることができなかった理由を説明したんだ。カリフォルニアの近くにいなければならなかった。それ以上は言えないが、個人的な事情だ。君たちも1か月後には聞くだろう」という本人のコメントを伝えている。

真相が明かされるのはもう少し先になりそうだが、代表チーム側としっかりやり取りした上での決断であることは確かなようだ。

