















千葉ロッテマリーンズのドラフト1位ルーキー・石垣元気投手が3日、宮崎県都城市のコアラのマーチスタジアムで行われた一軍キャンプで、初めてブルペンに入った。







石垣は、2025年ドラフト1位で健大高崎高から入団。最速158キロの豪速球を武器とし、アマチュア屈指の右腕としてロッテとオリックス・バファローズの2球団から1位指名を受け、ロッテのサブロー監督が引き当てた。



そのサブロー監督が見守る中、背番号「18」の黄金ルーキーが早くも一軍キャンプでベールを脱いだ。高卒のドラフト1位投手の一軍キャンプメンバー入りは、佐々木朗希（ドジャース）以来6年ぶりとなる。











初日は捕手を立たせたままの投球となったが、素晴らしい球の伸びから底知れぬ潜在能力を垣間見せた。



物怖じしないマウンド姿からは、大舞台になるほど力を発揮する大エースの雰囲気を連想させる。



昨季最下位のロッテの逆襲に、高卒1年目の投手が大きな影響を与えるかもしれない。













【動画】サブロー監督も熱視線！石垣元気の初ブルペンがこちら

DAZNベースボールの公式Xより















ベール脱いだドラ1・石垣元気



今キャンプ初のブルペン入り

サブロー監督らが見守る中で熱投



🌸ロッテ春季キャンプ



