大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、トミー・エドマン内野手が長らく悩まされていた右足首の手術を受けた。その影響で今季開幕には間に合わない見込みとされているが、本人はそこまでこだわりがあるわけではないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「30歳の彼はレギュラーシーズン開幕までに準備が整うことを望んでいるが、足首が完全に回復するまでは無理にプレーすることはないだろう」としつつ、「すべては回復の具合次第だと思う。絶対に譲れないわけじゃない。開幕戦に備えるためにできる限りの準備はしている。けど、もしその時になって足首が90%の状態、つまり理想の状態には程遠い状態だったら、我慢して100%の状態に戻せるようにベストを尽くし、今年の残りはそれに悩まされないようにする」という本人のコメントを紹介。

続けて、「エドマンが開幕戦に出場できない場合、アンディ・イバニェス内野手、ミゲル・ロハス内野手、キム・ヘソン内野手が二塁の守備を分担する見込みだ。また、エドマンが復帰するまでは、アンディ・パヘスが中堅の主力となる」と記している。

離脱期間をカバーできる選手がいないわけではないため、コンディションが完全に戻るまで時間を割いた方が長期的にはメリットになりそうだ。

【関連記事】

【了】