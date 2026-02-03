「大きな痛手となる」ドジャース、元所属選手が難敵になる！？　米メディ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季途中、ベテラン捕手のオースティン・バーンズ捕手をDFAとした。同選手はサンフランシスコ・ジャイアンツを経て、今季はニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだが、場合によっては難敵になり得るかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

バーンズはメジャーデビューした2015年から2025年途中までドジャース一筋でプレーし、主にクレイトン・カーショー投手の専属捕手として活躍した。ドジャース退団後はジャイアンツとマイナー契約を結んだが、同年8月に再び放出されて以降は無所属が続いていた。

同メディアは「昨季、フランシスコ・アルバレス捕手、ルイス・トーレンズ捕手はどちらも期待に応えられなかった。ドジャースファンはバーンズを長年残留させたのは、彼の経験と投手陣との連携の良さのためだと推測していた。もし彼が攻撃面で再び活気づき、スプリングトレーニングで注目を集めることができれば、メジャー復帰のチャンスもあるかもしれない」と予想。

続けて、「現時点ではナショナルリーグにおいて、メッツがドジャースにとって最大の脅威であるように見える。昨季の歴史的な大失態がまだ記憶に新しい今、それを真剣に受け止めるのは少々難しいだろう。だが、もし期待通りの実力を発揮できれば、バーンズの新たなチームへの忠誠心は、ドジャースにとってより大きな痛手となるだろう」と記している。

