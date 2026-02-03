エヴァートンは2日、チェルシーからU－21イングランド代表FWタイリーク・ジョージ(19)を完全移籍で獲得したことを発表した。なお、背番号は19番に決定している。

2006年2月4日生まれでもうまもなく20歳となるジョージは、8歳からチェルシーの下部組織に所属し、2024年8月にトップチームデビューを果たした。前線の複数ポジションで起用されながら、公式戦通算37試合出場で6ゴール6アシストを記録している。

そんなジョージは昨夏の移籍市場でフルアムやローマからオファーが舞い込んだが、最終的に交渉がまとまらずに残留。しかし、選手層が厚い状況からあまり出場機会を得られておらず、今季はここまで公式戦11試合出場で3ゴール1アシストを記録するにとどまっている。

先月6日に就任したリアム・ロシニアー新体制ではベンチ入りした試合はあるものの、未だ出場機会を得られていない状況。そんな中、エヴァートンに買い取りオプション付きの2026年6月30日までのローン移籍が決定した。

先日に長期離脱の可能性が明かされたイングランド代表FWジャック・グリーリッシュの代役も期待されるアタッカーは、クラブ公式チャンネル『evertontv』を通じて「この素晴らしいクラブに来られて本当にワクワクしている。早くスタートを切りたいよ」と意気込みを語った。

「ここのファンは素晴らしい。エヴァートンのファンは本当に情熱的で、彼らはハードワークを好む。そして、僕もその情熱を見せたい。エキサイティングなプレーをし、彼らに感動を与えたい」

「監督のデイヴィッド・モイーズも、ここに加入したいと思ったもう一つの理由なんだ。彼は素晴らしい監督で、ウェイン・ルーニーをはじめとする多くの選手を指導してきた。ただ楽しみ、彼の下で学び、成長していきたいと思っているよ」

【動画】トフィーズのジョージが初お披露目



