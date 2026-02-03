ローマは2日、バイエルンからスペイン代表FWブライアン・サラゴサがレンタル加入することを発表した。

契約期間は2025－26シーズン終了までで、買い取りオプションも付随。新天地での背番号は「97」に決定した。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によると、ローマが来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得し、サラゴサが一定数の公式戦に出場した場合には買い取りオプションが買い取り義務に変更されるという。

サラゴサは2001年生まれの現在24歳で左右のウイング（WG）を主戦場とするプレーヤー。2023－24シーズンにグラナダでブレイクし、スペイン代表デビューを飾ると、冬の移籍市場でバイエルンへのステップアップを果たした。しかし、ドイツの“絶対王者”では主力に定着できず、昨シーズンはオサスナへレンタル移籍。今シーズンはセルタへと行き先を変更し、ここまで公式戦通算26試合出場2ゴール4アシストという成績を残していた。

半年間でレンタル先を変更することとなったサラゴサ。初挑戦のセリエAで輝きを放つことはできるだろうか。

【動画】ブライアン・サラゴサがローマへレンタル加入！