FC東京は3日、明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンを発表した。

“秋春制”以降に向けた特別大会である明治安田Jリーグ百年構想リーグは今月6日（金）に開幕。松橋力蔵監督体制2年目を迎えたFC東京は地域リーグラウンドEASTに組み分けられており、開幕節で2025明治安田J1リーグを制覇した鹿島アントラーズと対戦する。

開幕に先立ち、キャプテンにDF室屋成、副キャプテンにMF高宇洋とFW佐藤恵允がそれぞれ就任することが決定。高は昨年から引き続き副キャプテンを務めることとなったが、室屋と佐藤は新任となる。

新キャプテンとなった室屋は1994年生まれの現在31歳で、青森山田高校から明治大学を経て2016年にFC東京へ入団。2020年夏にはハノーファーへ移籍したものの昨年6月に復帰し、クラブ通算で公式戦153試合出場5ゴール13アシストという成績を残している。昨年は明治安田J1リーグで17試合、天皇杯で3試合に出場した。

室屋、高、佐藤の3選手はそれぞれ次のように意気込みを示している。

◼︎室屋成

「FC東京で、キャプテンをさせていただけることを誇りに思います。やるからには、しっかりとした責任も伴うと思うので、プレーはもちろんですが、ピッチ外のところでもチームをまとめるために何ができるかということを常に考えながら行動していきたいと思っています。ピッチ外のことを意識し過ぎてピッチ内でいつも通りのプレーができなくなってしまっては意味がありません。自分のプレーを意識することが、最終的にチームの良いパフォーマンスにもつながると思うので、ピッチ内ではそこまで考え過ぎずに楽しみたいと思います。2026シーズンも一緒に戦ってください！ 引き続きの応援をよろしくお願いします」

◼︎高宇洋

「室屋成選手から副キャプテンという役割を与えられたことに責任を持ち、自分なりにキャプテンを支えていきたいと思います。タイトルを獲るために日頃のトレーニングから高い基準で全員が高め合い、求め合う集団になり、勝つに相応しいチームになるように日々取り組んでまいります。ファン・サポーターのみなさんも、一緒に戦い、勝利の喜びをともに分かち合いましょう！ 今シーズンも応援をお願いします！」

◼︎佐藤恵允

「高宇洋選手とキャプテンである室屋成選手をしっかりとサポートできるように今まで以上に自覚と責任を持ち、全力で良いチームにしていきます。“優勝した時の副キャプテンだった”と胸を張って言えるように頑張ります。みなさんも一緒に熱狂するために戦いましょう！」