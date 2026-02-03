ベル・アンド・セバスチャンが9月に来日　『タイガーミルク』『天使のため息』完全再現ライブ

世界中のネオアコ〜インディ・ファンを魅了し続けるグラスゴーの至宝、ベル・アンド・セバスチャン（Belle And Sebastian）が、伝説的アルバム『Tigermilk』および『If You're Feeling Sinister（天使のため息）』のリリース30周年を記念し、アルバム完全再現の日本公演を9月に開催。公演は2部構成で、前半はアルバムの完全再現、後半はベストヒットのパフォーマンスという必見の内容となる。

スチュアート・マードック（Vo）を中心にグラスゴーで結成されたベル・アンド・セバスチャンは、デビュー・アルバム『Tigermilk』やセカンド・アルバム『If You're Feeling Sinister』などの初期作品で熱狂的なファンを抱え、カリスマ的人気を獲得。1996年に発表されたこれら2作品は、いまや「史上最高のアルバム」リストの常連であり、数十年にわたり世界中のリスナーの人生を彩り続けてきた神話的な名盤として知られる。

その後は『The Boy with the Arab Strap』をはじめとしたポップ・ミュージックを追求する名作群で、自らの神格化・カリスマ化を超越。結成から30年以上を経た現在まで、世界中のファンを虜にし続けている。

2023年には各所から高い評価を受けた通算10枚目のアルバム『Late Developers』を発売し、SUMMER SONIC 2024にて再来日を果たした。同年、NHK連続テレビ小説『虎に翼』の劇中歌にスチュアート・マードックが参加し、週刊少年ジャンプにも登場するなど、日本のお茶の間にも広がりを見せている。海外ではテレビアニメシリーズ『ザ・シンプソンズ』にバンドとして出演している。

Belle And Sebastian 30th anniversary tour

2026年9月22日（火・祝）大阪BIGCAT

performing ”If Youre Feeling Sinister”

OPEN / START：17:00 / 18:00

チケット：オールスタンディング 12,000円（税込・1ドリンクオーダー）

2026年9月24日（木） 東京・Kanadevia Hall

performing ”Tigermilk”

OPEN / START：18:00 / 19:00

チケット：S指定席 12,000円／A指定席 9,800円（各税込・1ドリンクオーダー）

2026年9月25日（金） 東京・Kanadevia Hall

performing ”If Youre Feeling Sinister”

OPEN / START：18:00 / 19:00

チケット：S指定席 12,000円／A指定席 9,800円（各税込・1ドリンクオーダー）

チケット

・クリエイティブマン会員先行: 2/7(土)〜

・オフィシャル先行 : 2/12(木)〜

・一般発売: 2/21(土)10am〜