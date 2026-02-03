千葉ロッテマリーンズは、3月29日(日)埼玉西武戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）を対象として「サブロー監督ボブルヘッド」がセットになったグッズ付きチケットを先着15,000枚限定で販売することを発表した。

本ボブルヘッドは、2026シーズンから新たに指揮を執るサブロー監督が、凛と立つ姿を表現したデザイン。

グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能(グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーなども対象)。

グッズ付きチケットの購入者は対象のチケット1枚につき「サブロー監督ボブルヘッド」」1体を受け取ることができる。受け取り場所の詳細や注意事項は球団公式ホームページよりご確認ください。

3月29日(日)埼玉西武戦のチケットは2月13日(金)10時00分から開始するファンクラブ有料会員スペシャルシートWEB限定抽選販売より順次販売予定。

写真提供：千葉ロッテマリーンズ

