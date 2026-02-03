大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは昨季、ワールドシリーズ2連覇を果たしたが、新戦力のタナー・スコット投手は期待された成績を残すことができなかった。今季のスコットは不調の原因を探り、再びブルペン投手として圧倒的な成績を残す姿勢を示している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

スコットはドジャース移籍1年目となった昨季、キャリアで最も苦しいシーズンとなった。守護神の座を失い、ポストシーズンでは臀部の膿瘍除去手術も重なり、一度もマウンドに上がることなくシーズンを終えている。

スコットの不振の最大の要因は被本塁打の急増だと見られている。昨季、スコットはキャリアワーストとなる11本の本塁打を浴びたが、この数字は2022年から2024年の3年間で許した本数と同じだったという。

今季は大谷翔平選手が開幕から二刀流で出場する見込みだが、その負担を軽減するためにもスコットの復活は必須だと言えるだろう。

再起が期待されるスコットは、今季に向けて「昨季は即座に結果を出そうと完璧を求めすぎた。今、自信はある。あの年は単なる不運だったと願っている。今年は2023年と2024年の状態に戻れるはずだ」と言及した。

