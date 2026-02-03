【横須賀市 観光スポットレポ】津久井浅間神社 - 三浦富士に祀られた…

横須賀市津久井の津久井浅間神社（つくいせんげんじんじゃ）をご紹介します。京浜急行線「津久井浜駅」の改札を出ると左側に鳥居が見えてきます。

電車を使うのが便利ですし、駅近辺にもコインパーキングがいくつかあります。

駅の目の前には自転車、バイクが停められる駐輪場もあります。こちらは1時間までなら無料です（2026年2月現在）。

くれぐれも参道に自転車やバイクを放置するのはやめましょう！

浅間神社とは？

浅間神社とは、富士山を神格化した「浅間大神（あさまのおおかみ）」を祀った神社で全国で1,300社あると言われます。富士山を信仰対象とする富士信仰の代表的な存在として知られています。

元々は浅間を「あさま」と呼んでいたようですが、中国文化の影響で「せんげん」と読まれるようになったとされ、全国の浅間神社も時代によって読み方が異なるようです。

浅間大神は記紀にも出てくる「木花咲耶姫命（このはなさくやひめのみこと）」と同一視されます。

天孫降臨で知られる「邇邇芸命（ににぎのみこと）」の妻である木花咲耶姫命は結婚後すぐに妊娠した事で疑いをかけられたことに激怒し、小屋を作って出口をふさぎ、その中に籠って産気づくと小屋に火を放ち「父親が天津神（天の神＝邇邇芸命）であれば無事に生まれるはず！」と主張し、無事に三柱の神を出産しました。

木花咲耶姫命は縁結び、安産、子育ての守護神として知られます。

こちらの浅間神社は聖武天皇の在位中の天平年間（729～749）に奈良の大仏の建立の責任者であった行基がこの地を訪れた際に駿河国（現在の静岡県）から浅間神社を勧請し三浦富士の山頂に祀ったのが始まりとされ、そこには現在も奥宮が祀られています。こちらの神社は里宮と呼ばれ1928（昭和3）年から現在の場所に鎮座されています。

奥宮と里宮とは？

こちらの浅間神社も元は山頂に祀られたのが始まりですが、神社では神様が鎮座される場所への参拝が困難である事も多く、参拝しやすい場所に里宮として神社を作る事があります。

こちらは津久井浅間神社の里宮であり、現在では駅前に当たり、気軽に参拝出来る場所にあります。

駅前には浅間神社の石碑があります。この石碑は皇紀2600年の際に作られた物です。

そこには青面金剛が祀られています。青面金剛は庚申塔に祀られ、ここ以外の浅間神社でも見られます。

本殿と稲荷社、金毘羅神社

1979（昭和54）年建立の鳥居を超えて参道を進むと、見えてくる燈篭は1980（昭和55）年に作られた物。

その先にある古い燈篭は1906（明治39）年7月に作られた物で、本殿へ進む階段も同じ時代に作られた物でしょう。

階段を登った所の狛犬は1930（昭和5）年3月に作られたもので、こちらも歴史を感じさせます。

目の前に本殿が鎮座されます。

本殿に向かって右手には摂社の稲荷社です。

元々あった石の祠の隣に1996（平成8）年1月に鳥居と共に新たな社が作られ、さらに2012（平成24）年7月にすぐ隣に作られたようです。

さらに右手には摂社の金毘羅神社があります。

三浦富士で感じる富士信仰

三浦富士山頂の奥宮までは約1時間の登山コースです。

奥宮の参拝の際にはこちらの里宮を参拝して登山の安全を祈願するのをお勧めします。

津久井浅間神社

アクセス

京浜急行線「津久井浜駅」より徒歩1分

住所：神奈川県横須賀市津久井4丁目18-1

駐車場：なし