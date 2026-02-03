リヴァプールは3日、レンヌとU－21フランス代表DFジェレミー・ジャケの移籍に関して合意に達したことを発表した。

ジャケは労働許可証と国際承認の取得を条件に、2026－27シーズン開幕前に加入する予定だという。リヴァプールは現行契約が6月末で満了となるフランス代表DFイブライマ・コナテの去就が不透明なことからレンヌと粘り強く交渉を進め、チェルシーやアーセナルからの関心も囁かれていた“若手有望株”の確保に成功した形となった。

移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金は6000万ユーロ（約110億円）の固定費に1200万ユーロ（約22億円）の追加費用を加えた総額7200万ユーロ（約132億円）とのこと。リヴァプールとの契約は2031年6月30日までとなり、1年間の延長オプションも付随するという。

ジャケは2005年生まれの現在20歳で身長190センチのセンターバック（CB）。レンヌの下部組織出身で2024年1月にトップチームデビューを飾ると、クレルモンへのレンタル移籍を経て、今シーズンはここまで公式戦19試合に出場している。フランスの世代別代表にも名を連ねており、U－21チームではここまで5試合に出場。2024年にはU－19欧州選手権準優勝を経験した。

【公式発表】リヴァプールが若手有望株DFの今夏加入を発表！