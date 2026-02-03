いつもの晩酌に、天下統一の夢を重ねてみませんか？



## 『キングダム』連載20周年記念！サッポロ「濃いめ」が熱きコラボレーション



長年にわたり多くの読者を熱狂させてきた歴史大作漫画『キングダム』が、ついに連載20周年という記念すべき節目を迎えます！この偉大なアニバーサリーを祝し、サッポロビールの人気ブランド「サッポロ 濃いめ」が、ファン待望のコラボレーションを実現しました。これはまさに、あなたの晩酌を天下統一の舞台へと誘う“濃い体験”の始まりです！



## 乱世を彩る！キングダム限定デザイン缶が登場



まず目を奪われるのは、その圧倒的なパッケージデザイン。中華統一を目指す若き王・嬴政、天下の大将軍を志す李信、そして王騎将軍など、『キングダム』を代表する名将たちが、それぞれ異なるフレーバーの缶に力強く描かれています。手に取るだけで士気が高まること間違いなしの逸品です！



### あなたの推しはどのフレーバー？商品ラインナップ



今回のコラボで登場するのは、以下の3種類の「濃いめ」ブランドサワーの限定デザイン缶です。



サッポロ 濃いめのレモンサワー キングダムデザイン缶

サッポロ 濃いめのグレフルサワー キングダムデザイン缶

サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬 キングダムデザイン缶







キャラクターデザインは、それぞれのフレーバーの350ml缶と500ml缶に「繋がりが濃いめ」な二人をペアにして配置されるという粋な計らい。



濃いめのレモンサワー：350ml缶には李信、500ml缶には嬴政

濃いめのグレフルサワー：350ml缶には騰、500ml缶には王騎

濃いめのレモンサワー 重ね檸檬：350ml缶にはバジオウ、500ml缶には楊端和



中味は普段からおなじみの「サッポロ 濃いめ」ブランド。居酒屋で飲む手搾りサワーのような、ギュッと濃い味わいが特長です。この「濃さ」は、まさに『キングダム』の揺るぎない信念や壮大な人間ドラマに通じるものがありますね。



### お手頃価格で“濃い”満足感



気になる価格は以下の通りです。



350ml缶：159円（税抜）

500ml缶：216円（税抜）



「濃いめ」ブランドは、そのコストパフォーマンスの高さで多くのファンに支持されています。これだけ魅力的なデザインで、この価格帯を維持してくれるのは嬉しい限り！お財布に優しく、心も満たされる一本となりそうです。



### 数量限定！発売日をチェック



この特別なデザイン缶は、2026年4月7日(火)に全国で数量限定発売されます。

数量限定と聞くと、キングダムファンとしては是が非でも手に入れたいところ。中華統一戦のごとく、発売日には早めに店頭へ向かうことをおすすめします！



## 缶だけじゃない！「中華の濃いめし」レシピ＆豪華キャンペーン



今回のコラボレーションは、デザイン缶だけに留まりません。食卓を彩るレシピや、ファン垂涎のプレゼントキャンペーンも同時開催されます！



### 濃いめのサワーと相性抜群！「中華の濃いめし」レシピ



「サッポロ 濃いめ」と中華料理の相性は抜群！『キングダム』のキャラクターをイメージした『中華の濃いめし』レシピが、一足早く2026年2月4日(水)からWEBで公開されます。



濃いめの麻婆豆腐

濃いめの油淋鶏

濃いめの酢豚



これらのレシピを見ているだけで、口の中に濃いめのサワーの爽やかさが広がるようです。これはぜひ、デザイン缶と一緒に楽しみたいですね！











レシピはサッポロビールのブランドサイトで公開予定です。



### 豪華プレゼントキャンペーンで“濃いめ”の思い出を



サッポロビール公式Xアカウントでは、合計2つのキャンペーンが実施されます。



#### 1. 「濃いめの名言グラス」プレゼントキャンペーン



漫画『キングダム』の名シーンを彩る名言がデザインされた、スペシャルなグラスが手に入るチャンスです！



応募期間：2026年2月4日(水)12:00～2026年2月17日(火)17:00

応募方法：

1. サッポロビール公式Xアカウントをフォロー

2. 期間中に投稿される対象ポストをリポスト

賞品（合計150名様）：

* 濃いめ名言グラス2脚セットA（李信×嬴政）50名様

* 濃いめ名言グラス2脚セットB（騰×王騎）50名様

* 濃いめ名言グラス2脚セットC（バジオウ×楊端和）50名様







ファンにはたまらないアイテムですね！お気に入りのキャラクターの名言グラスで一杯やれば、日々の疲れも吹き飛びそうです。



#### 2. 「特別アートボード」プレゼントキャンペーン



応募期間：2026年4月7日(火)12:00～2026年4月21日(火)17:00

応募方法：

1. サッポロビール公式Xアカウントをフォロー

2. 期間中に投稿される対象ポストをリポスト

賞品：濃いめ×漫画キングダム特別アートボード 100名様



どちらのキャンペーンも、日本国内にお住まいの満20歳以上*の方が対象です。当選後にはサッポロビールウェブサイト会員への登録が必要となるのでご注意ください。



## 最後に：この春は「濃いめ」で中華統一の夢を語ろう！



『キングダム』連載20周年という大きな節目に、サッポロ「濃いめ」ブランドが仕掛けるこのコラボレーションは、ファンにとってはもちろん、新しい“濃い体験”を求める全ての方にとって、素晴らしい出会いとなるでしょう。



デザイン缶を片手に、熱い中華統一の物語に思いを馳せたり、美味しい中華料理とのペアリングを楽しんだり、Xキャンペーンで豪華賞品を狙ったりと、楽しみ方は無限大です。



さあ、この春は「サッポロ 濃いめ」のキングダムデザイン缶で、乾杯しましょう！

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は絶対にやめましょう。妊娠中や授乳期の飲酒は控えましょう。お酒は楽しく適量で。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。