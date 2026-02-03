大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、主力野手の一人であるトミー・エドマン内野手が、長らく悩まされている右足首の手術を受けた。現段階では今季開幕には間に合わない見込みとされているが、回復自体は着実に進んでいるようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。

エドマンは右足首痛の影響で、昨季は97試合、打率.225、13本塁打、49打点といった数字にとどまった。同年8月には、「これ以上何をすればいいか分からない」とぼやいたことも広く報じられている。

同メディアは「スプリングトレーニングが近づく中、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はポッドキャスト番組の中でエドマンの近況について語った」としつつ、「矢印は上向きだ。ちょうど健康診断で再検査を受けたばかりだが、すべて良い方向に向かっている。ただ、それが具体的に何を意味するのかはまだ分からない。実際に野球の動きを本格的に増やしていって、スパイクを履いて、毎日毎日繰り返しやってみて、身体がどう反応するか。それが多くを左右することになる」という同氏のコメントを紹介。

また、同氏は「我々は無理をして近道をしようとは思わないが、必要以上に彼を抑え込むつもりもない。2月に入ればもっとはっきり見えてくるだろう。同月下旬には、安全に段階を踏んで仕上げて開幕に間に合わせられるか、それとも難しいか、見通しが立つはずだ」と今後の展望にも言及している。

