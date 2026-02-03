アル・ヒラルは3日、アル・イテハドから元フランス代表FWカリム・ベンゼマが完全移籍加入することを発表した。契約期間は2027年6月30日までの1年半で、背番号は「90」に決定している。

去就に注目が集まっていたベンゼマだが、サウジアラビア国内での電撃移籍という結末に。契約満了が6月末に迫る中、提示された新契約の条件を巡ってアル・イテハドとの対立が深まり、セルジオ・コンセイソン監督率いるチームへの帯同を拒否。最終的には国内の覇権を争うライバルであるアル・ヒラルに新天地を求めることとなった。

現在38歳のベンゼマは母国の名門リヨンでプロデビューを飾り、2009年から約14年間に渡って在籍したレアル・マドリードでは公式戦通算648試合で354ゴール156アシストをマーク。5度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇を含む合計25個のタイトル獲得に貢献し、2022年には世界最高のサッカー選手に贈られるバロンドールを受賞した。

2023年夏にアル・イテハドへ活躍の場を移し、公式戦通算83試合で54ゴール17アシストをマーク。昨シーズンはサウジ・プロフェッショナルリーグと国内カップ戦の2冠を達成した。

新天地となるアル・ヒラルは2度のAFCチャンピオンズリーグ（ACL）制覇を誇るアジア屈指の名門で、現在はシモーネ・インザーギ監督が指揮。モロッコ代表GKヤシヌ・ブヌやセネガル代表DFカリドゥ・クリバリ、フランス代表DFテオ・エルナンデス、ポルトガル代表MFルベン・ネヴェス、ウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスら、各ポジションに欧州でのプレー経験があるスター選手を擁している。

