アトレティコ・マドリードは2日、アタランタからナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンが完全移籍加入することを発表した。

フェネルバフチェとの争奪戦を制し、アトレティコ・マドリードがルックマンを獲得。契約期間は2030年6月30日までの4年半となっており、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、移籍金は3500万ユーロ（約64億円）の固定費に500万ユーロ（約9億円）のボーナスを加えた総額4000万ユーロ（約73億円）だという。

現在28歳のルックマンは、イングランドのチャールトンでプロキャリアをスタートさせ、2017年1月にエヴァートンへステップアップを果たす。その後、ライプツィヒに移籍したものの、ドイツの地では花が開かず、プレミアリーグへのローンも経験。それでも2022年夏に加入したアタランタで公式戦通算137試合出場55ゴール27アシストと躍動し、2023－24シーズンにはヨーロッパリーグ（EL）初制覇に大きく貢献した。

現在ラ・リーガ3位のアトレティコ・マドリードは、今冬の移籍市場でイタリア代表FWジャコモ・ラスパドーリ（現：アタランタ）とイングランド代表MFコナー・ギャラガー（現：トッテナム・ホットスパー）が退団。これまでパリ・サンジェルマン（PSG）に所属する韓国代表MFイ・ガンインやバイエルンのドイツ代表MFレオン・ゴレツカなどへの関心が伝えられたが、移籍市場最終日にセリエA屈指のアタッカーを射止めた。