ヘントは2日、スラヴィア・プラハから日本代表DF橋岡大樹がレンタル加入することを発表した。

レンタル期間は2025－26シーズン終了までで、契約には買い取りオプションが付随しているとのこと。橋岡にとってはシント・トロイデン在籍時以来約2年ぶりのジュピラー・プロ・リーグ（ベルギーリーグ）復帰となった。

橋岡は1999年5月17日生まれの現在26歳。浦和レッズの下部組織出身で2017年にトップチームデビューを飾ると、2021年1月に加入したシント・トロイデンでは約3年間で公式戦通算91試合出場2ゴール14アシストという成績を残した。2024年1月にはルートン・タウンからのオファーを受けて、世界各国のスター選手が集うプレミアリーグに参戦。昨年夏にはチェコ王者のスラヴィア・プラハへ活躍の場を移し、ここまで公式戦14試合に出場していた。

橋岡の加入に際し、ヘントのリック・デ・ミル監督は「大樹はベルギーリーグに精通しており、プレミアリーグでのプレー経験があるのも間違いなくアドバンテージだ。彼は明るく前向きな性格を持ち、努力家だ。そのメンタリティがチームフィットすることが非常に重要だ」とコメント。オペレーションディレクターを務めるキエルド・フォート氏は次のように期待を寄せている。

「橋岡は守備面での補強だ。ベルギーでの経験だけでなく、より高いレベルでの経験も豊富だ。日本人選手のメンタリティは素晴らしいが、彼もそれに当てはまると思う。規律正しく、安定感と信頼性をもたらしてくれるだろう」

新天地となるヘントは今シーズンのジュピラー・プロ・リーグでここまで23試合を消化し、9勝6分8敗の成績で5位に位置。過去には久保裕也や横田大祐（現：ハノーファー）、渡辺剛（現：フェイエノールト）、シュミット・ダニエル（現：名古屋グランパス）が在籍し、現在は伊藤敦樹がプレーしている。

【公式発表】橋岡大樹が2年ぶりのベルギー復帰！ ヘント加入で伊藤敦樹の同僚に