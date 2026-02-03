All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった群馬県在住66歳女性のケースを紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：年金生活

年齢・性別：66歳・女性

居住地：群馬県

家族構成：本人のみ

住居形態：賃貸住宅

リタイア前の雇用形態・職業：パート・アルバイト

リタイア前の世帯年収：86万円

現預金：50万円

リスク資産：不明

◆7万円の年金で月2万円を貯金。NISAもしています

年金生活で貯金ができているか、の問いに「毎月できている」と回答した年金生活さん。

住民税非課税世帯に該当しており、現在の収入は「年金のみで月7万円」。

対して月の生活費は「市営住宅なので家賃は1万6500円。食費2万円前後、光熱費3000～4000円、通信費7400円、日用品1000円前後、保険料1900～2000円、交際費（お中元・お歳暮）3000～4000円、被服費（必要な時）3000円以内」とあり、合計5万～6万円ほど。

結果的に平均して「月2万円くらい貯金」に回しているそうで、「想定より貯金できている」ため「積立預金、NISAで積立投資」をする余裕もあると言います。

安定的に貯金できている理由としては「外食は少なく、買い物の時もパン1個とコーヒーくらいで済ませることが多いし、電気、ガスなど節約しているしテレビも朝から見ずにラジオを聞きます」とのこと。

とはいえ「収入が少ないからゆとりが多くあるという感じではありません」と補足があります。

◆税金や社会保険料が減れば外食するゆとりができるのに……

インフレの影響もかなり感じているようで「チョコレートもうまい棒も値段が高くなりました。お米はネットで5kg4000円以内で買うなど工夫していますが、お魚も野菜も高いので困っています」と苦慮している様子。

また「消費税は電気にも通信費にもかかるので結構負担が大きく、減らして欲しい。また国保税、介護保険料も減れば外食できるゆとりができるのですが」とため息をつきます。

◆パソコンを使ってショッピングやポイ活をするのが楽しみ

普段の年金生活について伺うと、「仕事をしていないのでパソコンでネットショッピング、ネットスーパーをのぞいたり、たまに買い物、歯科検診、ラジオを聞きながらパソコンでアンケートやポイ活、掃除、洗濯など。子どもと別居なので時間はあります」とのこと。

また今の生活は「年金は2カ月で14万円なので少ないですが、食料品も衣類も値引き品を買うし、外食なしなので貯金ができて、まずまずの状態」と年金生活さん自身のやりくりによってそれなりに満足できている様子です。

ただ現状の支出の中では、趣味のパソコンやスマホにかかる「通信費がやや高いので、ひかり回線に変更を検討中」と話されていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部