MAISON CACAO メゾンカカオ

2015年に鎌倉に誕生したあの「メゾンカカオ」が、2025年11月21日、若宮大路の白亜の洋館をリノベーションしてブランド史上最大規模の旗艦店をオープンしました。本日はメゾンカカオ鎌倉本店の世界観を体感したいと思います。
コロンビアで出会った 豊かなカカオのある日常
創業者の石原紳伍氏が、カカオの一大生産地・中南米のコロンビアで、街中にカカオのある日常と出会う。「チョコレートのある豊かな文化を日本にも」という思い。カカオ栽培からすべての工程を通しコロンビアの自社管理農園で行い、フレッシュなチョコレートブランド 「メゾンカカオ」が誕生しました。
鎌倉本店オープン記念として建物外観を描いたパッケージの中には、さくらんぼの余韻が楽しめる特別なひと品が詰まっています。
「アロマ生チョコレートHOUSE」メゾンカカオ鎌倉本店限定 3,240円税込 /16粒
＜1stフロア＞一歩足を踏み入れると クリエイティブな空間に胸が躍ります
「わぁ、素敵！」白亜の建物の中はモダンで、白にブルーが映えるクリエイティブな空間。
壁や階段にある映像にはメゾンカカオのデザインコンセプトが流れ、厨房からは甘いカカオの香りが漂っています。その香りは、ショコラティエが焼きあげる「生チョコパイ フォンダン（540円税込）」です。
焼き上がり時間は 13:00・14:00・15:00 の限定なので、ぜひ出来立てを頬ばりたいですね。
ショーケースの中にもたくさんのチョコレートの生菓子があり、すべて店内でイートインできます。店内でコーヒーやチョコレートドリンクも楽しめます。
私は「生チョコタルトビター（432円税込）」を選びました。外のタルトはサックサク。中のビターチョコレートの部分は本当に口当たりがなめらかで、しっかりと生チョコレートの量があるにもかかわらず、口溶けは軽やか。食感が楽しめるタルトです。
鎌倉本店限定「生フレンチクルーラー」
「生フレンチクルーラー シナモン（378円税込）」はドーナツが大好きな80代の母へプレゼントに。後日、「少し小ぶりでふわふわのドーナツよ。とっても美味しく食べました」と言われました。
こちらのドーナツはお一人様1点までの商品なので、次回は「生フレンチクルーラー メープルシュガー（378円税込）」を自分用に購入したいと思います。
＜2ndフロア＞メゾンカカオを代表する「アロマ生チョコレート」と「ショコラ・コキーユ」が揃う - 2026年のテーマは「BON VOYAGE／良い旅を！」
青い階段をあがると、吹き抜けがキラキラとして明るい心躍るフロアが広がります。正面には2026年のテーマ「BON VOYAGE」、世界の旅をイメージした映像と音楽が、メゾンカカオのクリエイティブな感性を表現しています。
バレンタインに心躍るパッケージの「アロマ生チョコレート」・「ショコラ・コキーユ」を
もうすぐバレンタイン。こんな素敵なパッケージのチョコレートはいかが！
メゾンカカオの代表作が一堂に会するこちらでは、約40種類の「アロマ生チョコレート」のコレクションがあり、旅先で出会った景色や香りをテーマにしたフレーバーが人気です。日本人の舌に合わせて水分量を25%以上という極限まで高め、口に入れた瞬間に優しく溶け出しアロマが鼻に抜けるのが大きな特徴です。
写真中央：「アロマ生チョコレートVOYAGE」3,456円税込/16粒 ライチ・エルダーフラワー：白桃の香りと味わいが特徴。写真左：「ショコラ・コキーユ あまおう」4,320円税込/6粒
「ショコラ・コキーユ」の特徴は、外側の繊細なチョコレートが口の中でパリッと弾けた瞬間に、中から液状のチョコレートがあふれ出すところ。まさに究極の生チョコレートですね。
写真手前：「ショコラ・コキーユ クラシック」4,104円税込/6粒
メゾンカカオのブランドの歴史や実物大のカカオの実などが展示されているコーナー。わたしは初めてカカオの実というものを知りました。パパイヤくらい大きいのです。
完全予約制※のプライベートルーム「Bleue Room」。プライベートルームのネーミングは石原紳伍氏の愛馬の名前から付けたのだそう。奥には馬具が見えます。こちらではここだけの特別な生チョコレートが購入可能です。※HPから予約可能
＜3rdフロア＞メゾンカカオ カフェ
12:00～16:00（15:00L.O.）の時間帯は、カフェ＆ブランチが楽しめます。奥にあるのはなんとガラス張りの茶室。メゾンカカオを代表するアロマ生チョコレートの小さなキューブの中にぎゅっと詰まった世界観は、禅の美意識にも通じるものがあるのです。
いかがでしたでしょうか。各フロアを体験して、メゾンカカオの世界に浸ることができました。
7年ほど前、私の誕生日に小町通りにある焼き肉屋さんで友人達とご飯を食べていたら、偶然会った友人の知人から「お誕生日ならプレゼントです」と渡されたのが四角い木箱に「雪男」と書かれたチョコレートでした。家で一口いただきました。瞬間、ふわぁーっと鼻に抜けた芳醇な日本酒の香りと舌の上で消えていく口溶け。記憶にしっかり残る、それが私とメゾンカカオのアロマ生チョコレートとの出会いでした。
|最寄り駅
|JR横須賀線, 鎌倉駅, 鎌倉駅, 江ノ島電鉄線
|住所
|鎌倉市雪ノ下1丁目9-33
|駅徒歩
|JR横須賀線 鎌倉駅より徒歩7分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|10:00～18:00
|営業時間詳細
|カフェ・ブランチ 12:00～16:00 (L.O15:00)
|定休日
|年中無休
|定休日詳細
|MAISON CACAO CAFE 3Fのみ 火曜定休
|予約
|ネット予約
|電話番号
|0467-80-2446
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|5500
|支払い方法
|現金
|手数料
|無し
|席数
|30席
|席の種類詳細
|店内外のベンチシート
|個室
|3〜4人の個室
|貸切
|不明（店舗にお問い合わせください）
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク
|利用シーン
|デート
|サービス
|ビーガンメニュー
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://maisoncacao.com
|開業年月日
|2025-11-21