シカゴ・ホワイトソックスは昨年12月21日（日本時間22日）、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手を獲得した。同選手に対し、チームメイトのコルソン・モンゴメリー内野手、ウィル・ベナブル監督が厚い信頼を寄せていると、米メディア『キャピトル・シティ・ナウ』が報じている。

村上は以前からMLB球団に注目され、ニューヨーク・メッツのデビッド・スターンズ編成本部長も来日して視察していた。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、パワーヒッターとしての実力は米国にも知れ渡っている。

ただ、村上が実際に市場に出ると、MLBの各球団は慎重な姿勢を見せ、ポスティング期限ぎりぎりまで進展が見られない状況となった。

そして、最終的にホワイトソックスが村上と2年総額3400万ドル（約54億円）の契約を結んでいる。

短期契約となったが、決してホワイトソックスが村上の実力を低く見積もっているわけではない。

ホワイトソックスを率いるベナブル監督は「彼のパワーが本物なのは、誰の目にも明らかだ。

遠くから見ていても、それは分かった。

彼はさらに成長しようという意欲がとても強い。

コミュニケーションを取る中でもそれははっきり感じる。

守備の話もよくするし、彼は優れた走塁選手になりたいと願っている。

そんな彼と一緒に仕事をし、日々の取り組みを間近で見られるのは本当に楽しみだ」と期待感を寄せている。

また、モンゴメリー内野手は「本当にワクワクしたよ。

WBCで彼を見ていたし、ものすごい活躍をしていたからね。

そんな選手が自分たちのチームに来てくれたのは嬉しい。

他のチームに行くのではなく、僕たちのチームに来てくれて良かったと思う。

彼自身からも、このチームの中心メンバーと一緒にプレーできること、そして試合に出て勝つことを、とても楽しみにしているのが伝わってくる」と語った。

ホワイトソックスの仲間たちから非常に期待された状態で、村上は2026シーズンを迎えることになる。

