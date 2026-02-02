大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、クローザーを務めたタナー・スコット投手が今一つ期待に応えられなかった。今季は新加入のエドウィン・ディアス投手にクローザーを譲るとみられるが、本人は復調への自信をにじませているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

昨季のスコットはレギュラーシーズンでは61登板、1勝4敗8ホールド23セーブ、防御率4.74と安定感を欠いた。また、ポストシーズンは成績不振に加え、下半身の腫瘍の切除手術を受けたことなどから登板ゼロに終わっている。

同メディアによると、スコットは昨季の不振について「ゾーンにボールを投げすぎて、たくさん打たれたので最悪だった」と振り返りつつ、「もっと読まれないようにしないといけない。必要な場面では決め球を使うこと。あと、ツーストライクに追い込んでから打たれるのはダメだ。あれは本当にひどかった」と改善点に言及。

その一方で、「期待とか、完璧でいようとしすぎた。完璧を目指すと、逆に完璧じゃなくなる。だから、ただ自分らしくいることだね。自分の球を信じる。コーチを信じる。素晴らしいスタッフがいて、素晴らしいチームメイトもいるから、きっと楽しくなると思う。かなり自信はあるよ。去年がたまたまの不調だったってことにして、今年は2023年や2024年のときみたいな自分に戻れたらいいね」と前向きな言葉も口にしたという。

